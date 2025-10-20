動員5.8萬人 日自衛隊最大規模綜合演習今登場

日本今年度自衛隊綜合演習20日登場，圖為往年演訓情形。（取自日本防衛省網站）

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕日本海上、陸上、航空三大自衛隊從20日起，與美國及澳洲等國軍隊共同展開2年一度的「自衛隊綜合演習」，共動員逾5萬8千人參加，為歷來最大規模的綜合實兵演習。日媒報導，此次演習的主要目的是以「統合作戰司令部」為核心，加強自衛隊的一元化指揮與聯合作戰能力，並進行各種廣泛的訓練。

綜合日媒報導，這次參加演習的人數，自衛隊約有5萬2300人，美軍約5900人，澳洲約230人共同參與，加拿大空軍、紐西蘭空軍和法國海軍也將參加海上自衛隊實兵演練。這次全部投入的裝備，包括自衛隊艦艇約60艘、飛機約310架、車輛約4180輛等。

請繼續往下閱讀...

本次演習也是「統合作戰司令部」今年3月成立以來首次的綜合演習。這場演習將持續至本月31日，重點在於提升陸海空部隊一元化運用的能力，並加強日、美、澳、加、紐、法等國的協同合作。

讀賣新聞報導，2023年的同項演習動員人數約2萬人，這次的規模為歷來最大，防衛省今年取消了「觀艦式」和「觀閱式」（閱兵），將原本投入於儀典活動的資源與精力，轉向強化實戰演訓，以應對日趨惡化的周邊安全環境。

此次演習將假設自衛隊基地遭到敵方攻擊而無法使用的情況，F-15戰機以數架為一組，暫時分散轉移至南紀白濱、鹿兒島、奄美與德之島等4個機場，並且進行F-15戰鬥機的起降訓練。另外，同時也進行太空、網路與電磁波等多領域的演練。

計畫內容還包括使用「愛國者三型」（PAC-3）地對空飛彈，進行彈道飛彈的攔截訓練，以及模擬以戰鬥機與艦艇阻止敵軍登陸沖繩離島的作戰演練。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法