【影】「陸用監偵無人機」最新實飛畫面曝 可百公里外遙控、作戰半徑150公里

〔記者陳治程／台北報導〕為強化三軍部隊不對稱戰力，國防部去年8月一舉公布三型6款軍用商規無人機的採購案，並自同年底陸續交軍使用，並在今年漢光41號實兵演習期間陸續亮相，成為國軍戰場之眼；相比陸軍微型無人機，海軍三型無人機的整體曝光度相對低調許多，但陸用監偵無人機原廠日前釋出最新飛行影像、規格資訊，宣告海軍三款新型無人機全數到位。

今年7月漢光41號演習期間，在八里守備區接受總統賴清德視導的海軍陸用監偵無人機。（擷自總統府影片）

台灣無人機企業智飛科技16日在官方頻道發布一支旗下TU-30VG無人機的實機飛行影片，畫面中可見該機展示了全自動垂直起降、空中巡航、雨天測試、光學／熱像鏡頭變焦，以及目標追蹤、百公里級遙控通訊等功性能，展現任務能力，值得一提的是，這台民廠機種，正是海軍海鋒大隊月前在漢光41號演習接受總統賴清德視導時，意外曝光的「陸用監偵無人機」。

請繼續往下閱讀...

國軍是在去（2024）年8月一舉敲定三型6款軍用商規無人機的採購案。其中，海軍所用的「陸用監偵無人機」、「艦載監偵無人機」分由智飛和長榮航太得標；前者是在今（2025）年7月漢光41號演習期間，在總統賴清德視導海軍海鋒大隊時首度曝光，後者則在海軍8月底發布的漢光41紀實影片中，首度曝光上艦實操情形，與陸用監偵、監偵型機聯手支援任務。

海軍8月底發布漢光41號演習紀實影片，首度揭露艦載型監偵無人機實際投入任務運作情形。（中華民國海軍官方Facebook）

而原廠發布的「陸用監偵無人機」實飛影片中，也進一步揭露性能諸元。該機最高時速130公里、可續航8小時、實用升限達13100呎（約3992公尺），監偵方面則具備光學鏡頭30倍變焦、熱成像鏡頭5倍變焦能力，且可追蹤3公里遠目標，並在100公里外進行遙控，作戰半徑可達150公里，整體數據較先前的公開資訊更為詳細。

日前投入「114年兩棲基地訓練」的海軍陸戰隊監偵型無人機。（本報資料照，記者吳哲宇攝）

值得一提的是，海軍三款商規軍用無人機（含海軍陸戰隊監偵型無人機），目前皆已在漢光演習中完成任務操演驗證，也意味著這三位新成員皆已到位，日後將為海軍提供更高效的情監偵支援能量，提升作戰效能。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法