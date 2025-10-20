中國派軍艦、海警船直逼黃岩島 林超倫：應留意艦艇三線部署態勢

中國海警船今年8月在黃岩島附近活動情形。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕外媒報導，中國在菲律賓、美國、日本等7國，17日完成海上軍事演習之際，朝與菲律賓有主權爭議的黃岩島周邊，派出海警船、戰機軍演並設置新浮標。國防院網路安全與決策推演研究所委任副研究員林超倫撰文分析，中國公務船與海上民兵、海警船、海空兵力三位一體運作模式，將是中方維護主權的長期策略，這種三線部署態勢，包括我國在內的相關國家，都應認真思考因應之道。

（原文「中國升高在黃岩島的安全與軍事部署之意涵」由國防院網路安全與決策推演研究所委任副研究員林超倫撰述，本報獲國防院授權全文刊載）

2025年10月17日，美國海軍學會（U.S. Naval Institute, USNI）報導在菲律賓黃岩島（Scarborough Shoal）周邊的最新情勢，表示中國近幾個月數起與菲律賓在南海爭議海域的衝突之後，在黃岩島部署了海上安全官員、戰機及兩個新的浮標；此外，中國海事安全局（China’s Maritime Security Administration）亦在該海域派出大型巡邏艦101號與301號。根據美國喬治梅森大學（George Mason University）追蹤中國軍事研究計畫《臺灣安全監測》（Taiwan Security Monitor）報告，這兩艘海事局巡邏艦抵達不久前，中國人民解放軍才在黃岩島西南方17海浬處進行演習。同時，中國已於2025年9月10日宣稱黃岩島是一個天然自然保護區，允許中國軍隊以環境保護為由，保護該地免受外國勢力影響。

中國海警船、公務船10月17日在黃岩島附近三線部署情形。（翻攝自國防院網站、取自X）

上述中國部署的兩艘海事安全局巡邏艦，曾涉及去年10月在西沙群島附近登檢並毆打數名越南漁民的事件，顯示中國執法船隻可能逐漸採取強硬策略意圖。除了海事局巡邏艦外，另在開源平臺X帳號「The Watch」也發布在黃岩島有數艘中國海警巡邏艦同時出現的消息。跡象顯示，自今年8月11日，中共解放軍海軍桂林號驅逐艦與海警船3104的碰撞事件後，中國已以具體行動，持續加強在該海域的掌控。

從中國在黃岩島周邊最新的安全與軍事部署中，可以觀察到其行動模式具有高度的清晰性、彈性和長期戰略考量。首先，在資訊戰與意圖表達層面，海警船和公務船刻意開啟自動辨識系統（AIS），顯示出中國並不擔心自身行動被追蹤與披露。這種「透明的部署」本身即是一種強烈的信號與告誡，表明其對黃岩島周邊海域的主權主張意圖清晰，有意警告各方不得擅自進入。

其次，在危機應對與風險管理上，中國已在黃岩島附近海域，對其海上安全力量進行縝密的安排。亦即當前的部署呈現出明確的分級與縱深梯隊結構：由民兵船及隸屬交通運輸部的公務船擔任第一線，海警船作為第二線，而解放軍（海空兵力）則作為第三線的威懾力量。此種層次分明的部署，似乎也是為了因應8月11日發生的解放軍海軍與海警船碰撞事件後，所採取的風險降低措施，藉由將非軍事力量推向最前沿，試圖達到降低應對風險並避免常規事件迅速演變為軍事衝突升級的效果。

從整體態勢來看，未來中國將會持續運用解放軍海空兵力、隸屬軍方的海警船，以及交通運輸部的公務船及海上民兵三者合一、相互協調與應對的綜合海上力量。這種三位一體的運作模式，將是其維護主權主張的長期策略。鑑於中國海上兵力運用上的高度彈性與資源優勢超越周邊任何單一國家，此種「三線部署」態勢需要（包括臺灣在內的）相關國家認真思考因應之道，並探索如何透過「存在應對存在」的合作模式，共同平衡地區安全局勢。

