對抗中國威脅！紐西蘭海軍擬採購日本「最上級」護衛艦

紐西蘭海軍考慮引進由日本三菱重工研發的「最上級」護衛艦升級版。圖為最上級護衛艦首艦「最上號」。（法新社資 料照）

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭海軍司令高丁（Garin Golding）20日公開表示，紐國海軍考慮引進由日本三菱重工（MHI）研發的「最上級」（Mogami-class）護衛艦升級版。該型匿蹤巡防艦今年8月才獲澳洲海軍青睞，創下日澳兩國史上最大規模的國防工業協議。

《共同社》報導，日本防衛大臣中谷元20日在防衛省與高丁舉行會談。高丁當面告知了採購最上級護衛艦升級版的意願，中谷元對此表達感謝。

會上，中谷元稱紐西蘭是「非常重要的夥伴」，希望深化防衛合作；高丁則表明對中國加強海洋活動的擔憂，並強調有必要與日本緊密應對。

最上級是日本海自最先進的匿蹤護衛艦，具備多功能作戰能力及掃雷機能。

澳洲國防部今年8月宣布，由日本三菱重工研發的最上級護衛艦升級版，贏得澳洲海軍新一代巡防艦計畫，預計明年簽約採購11艘，價值達60億美元（約新台幣1810億元）。

