國軍恆春聯訓火力全開！陸戰99旅標槍飛彈、AAV7展精實戰力

國軍恆春聯訓火力全開！陸戰99旅標槍飛彈展精實戰力。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍今日在恆春三軍聯訓基地展開「聯勇操演」，由陸戰隊99旅擔綱主力，展現精實戰力。操演科目涵蓋標槍飛彈射擊、AAV7水陸兩棲戰車及各式輕兵器，火力全開，模擬實戰情境，為國人展現保家衛國的鐵血決心。

基地內操演氣勢如虹。標槍飛彈發射車鎖定目標，飛彈精準命中數公里外靶標，威力震懾全場。隨後，AAV7戰車轟鳴出擊，履帶揚起沙塵，模擬登陸作戰，展現水陸兩棲的強悍機動性。輕兵器陣地上，射擊精準度高，槍聲震耳，彰顯官兵純熟戰技。

請繼續往下閱讀...

現場紀錄的軍事迷們認為，國軍近年標槍飛彈與AAV7的運用，大幅提升反裝甲與兩棲作戰能力，展現國軍現代化戰備成果。也呼籲國人面對詭譎局勢，國軍以精實訓練，守護台灣安寧。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法