限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
國軍恆春聯訓火力全開！陸戰99旅標槍飛彈、AAV7展精實戰力
國軍恆春聯訓火力全開！陸戰99旅標槍飛彈展精實戰力。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍今日在恆春三軍聯訓基地展開「聯勇操演」，由陸戰隊99旅擔綱主力，展現精實戰力。操演科目涵蓋標槍飛彈射擊、AAV7水陸兩棲戰車及各式輕兵器，火力全開，模擬實戰情境，為國人展現保家衛國的鐵血決心。
基地內操演氣勢如虹。標槍飛彈發射車鎖定目標，飛彈精準命中數公里外靶標，威力震懾全場。隨後，AAV7戰車轟鳴出擊，履帶揚起沙塵，模擬登陸作戰，展現水陸兩棲的強悍機動性。輕兵器陣地上，射擊精準度高，槍聲震耳，彰顯官兵純熟戰技。
請繼續往下閱讀...
現場紀錄的軍事迷們認為，國軍近年標槍飛彈與AAV7的運用，大幅提升反裝甲與兩棲作戰能力，展現國軍現代化戰備成果。也呼籲國人面對詭譎局勢，國軍以精實訓練，守護台灣安寧。免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接