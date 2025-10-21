實彈射擊提前引爆、警車遭彈片波及 美軍陸戰隊要查

美軍陸戰隊實彈射擊意外波及警車，陸戰隊將對此展開調查。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸戰隊為慶祝成立250週年，18日在加州舉行大規模實彈演習，由於砲彈飛越加州5號州際公路，引起加州州長紐森（Gavin Newsom）批評。不過在實彈演習過程中，一枚砲彈提前在空中爆炸，導致加州公路巡警局的1輛巡邏車及1輛摩托車被金屬彈片擊中，陸戰隊目前正針對此「意外」進行調查。

根據《路透》報導，這起事件發生在18日下午，陸戰隊在加州彭德爾頓營（Camp Pendleton）展示M777重型榴彈砲實彈射擊，慶祝陸戰隊成立250週年。由於實彈演習的砲彈將穿越連接洛杉磯與聖地牙哥的5號州際公路上空，5號州際公路有長達27公里的路段在當天被關閉數小時。

加州公路巡警隊提供的報告顯示，陸戰隊原訂在活動中發射60發砲彈飛越高速公路，但是第一發砲彈在飛行途中就提早爆炸，導致金屬彈片波及巡警隊停在高速公路匝道口的1輛巡邏車及1輛摩托車。

報告指出，一塊約5公分寬的彈片撞凹巡邏車的引擎蓋，較小的碎片則落在摩托車上與周圍區域，不過車輛都未嚴重損壞，過程中也沒人受傷。報告提到：「在該發砲彈發射失敗後，演習隨即中止，未再發射其他砲彈。」

一位熟知事件細節的美國官員表示，陸戰隊在活動前一天曾進行發射30發155毫米火砲的「測試」射擊，但還不清楚當天是否有砲彈越過高速公路。18日的演習中已採取安全措施，而當砲兵觀測員注意到其中一發砲彈未落在預定區域時，就隨即下令停火。

