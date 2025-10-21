F-16V BLK70戰機明年底全交機恐生變 李慶然：「評估風險相當高」

我國向美採購66架F-16V BLK70型戰機，第一架戰機在今年3月風光出廠後，如今傳出因為美方生產進度延宕，明年底全數交機的期程恐生變。圖為F-16 Block 70戰機首架雙座機於今年三月底在美正式交機，可見洛馬原廠人員與我國首架F-16新機合影。（X帳號 @Sara_Hazzard）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美採購66架F-16V BLK70型戰機，首批戰機原訂今年第四季交機抵台，並且在2026年底前全數完成交機，但受美方生產進度延宕導致交機期程恐已生變，空軍司令部參謀長李慶然中將昨天在立院答詢時首度坦承，「評估風險相當高」，他並指出，空軍目前已有部分預算是保留支付，另對立委建議若是無法如期交機時，可以提案修改特別預算條例，李慶然說「這部分也會一併評估」。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）昨天在參加美台國防工業會議表示，有關美台軍購案的進度上，目前只有總值80億美元的F-16戰機計畫及另一項金額不到10億美元的計畫有所延遲，大部分積壓訂單都已處理完畢。

我國向美採購66架F-16V BLK70型戰機，空軍一開始對生產交機的態度是信心滿滿，空軍令部參謀長李慶然中將今年6月在立院被問到，F-16V BLK70型戰機今年可以交多少架時，李慶然當時公開答覆說，全案管制在明（115）年接收完畢，今年完成10架以上的產權（即F-16V BLK70戰機）轉移是「樂觀其成」。

我國向美採購66架F-16V BLK70型戰機，交機期程恐已生變，空軍司令部參謀長李慶然中將（右）昨天在立院答覆立委賴士葆（左）質詢時坦承，「評估風險相當高」。（圖：取自立法院會議視訊系統）

但到了今年下半年，由於美方生產進度延宕，交機期程變的很不穩定，軍方內部在今年九月雖然一度傳出，首批2架F-16V BLK70型戰機可望在十月國慶日前後飛抵台灣，但空軍予以否認，並且稱首批戰機會在第四季抵台，但這個說法如今看來也不甚樂觀。

立委賴世葆昨天在立院外交國防委員會上質詢時指出，這66架F-16V BLK70型戰機是否要改在115年的第三季開始交機，第四季全數交貨？空軍對此說法並未直接回答，空軍參謀長李慶然在答詢時更坦率的說，「評估風險相當高」。

賴士葆進一步追問，若美方不能如期交機，錢還要不要付？李慶然表示，空軍會做預算保留。李慶然表示，在2023年前，都依特別預算每年編定額度付款，但自2024年起已做改變，依規畫應付全案經費75％，但空軍只付61％。

賴士葆建議，如果美方交機延宕，除了保留預算，也可以修改特別預算條例來延長執行年度，李慶然此表示，「這部分也會一併評估」。

