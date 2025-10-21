自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

能攔超音速飛彈還不夠 法軍Aster 30防空飛彈成功攔截「鐵鎚」炸彈

2025/10/21 10:52

〔記者陳治程／綜合報導〕法國海軍17日宣布，旗下一艘地平線級驅逐艦，日前在海上實彈測試中，成功以一枚艦載垂直發射的「紫苑30」（Aster 30）型防空飛彈，攔截自艦載飆風戰機投放的精準導引炸彈，這也是法軍本（10）月以該彈成功攔截超音速靶彈後，首度創下以飛彈攔截炸彈的新紀錄。

法國海軍「紫苑30」防空飛彈日前實射攔截精準導引炸彈的測試情形。（法國海軍官方Facebook）法國海軍「紫苑30」防空飛彈日前實射攔截精準導引炸彈的測試情形。（法國海軍官方Facebook）

法國海軍17日官方社群發文表示，此次的海上防空測試，是由旗下的「地平線級」防空驅逐艦「佛賓號」（D620），搭檔1架掛有「鐵鎚」模組化空對地武器（AASM Hammer）的飆風M戰機，由戰機投放炸彈、模擬攻擊水面目標，並由佛賓號發射一枚「紫苑30型」防空飛彈，成功攔截鐵鎚炸彈，成功模擬護衛友艦的防空接戰任務。

法國海軍的地平線級防空驅逐艦「佛賓號」（D620）。（美國海軍官網）法國海軍的地平線級防空驅逐艦「佛賓號」（D620）。（美國海軍官網）

而在此前，法國海軍才以FREMM多用途巡防艦「亞爾薩斯號」（D656），成功測試「紫苑30型」飛彈攔截由雲母飛彈改裝的超音速靶彈，而今再成功攔截精準導引炸彈，也是該彈首開新猷，展現先進的防空戰力。

此次由法國海軍「飆風M」戰機投放的「鐵鎚」模組化空對地武器（AASM），成功由佛賓號的紫苑30型防空飛彈攔截成功。（法國賽峰集團官網）此次由法國海軍「飆風M」戰機投放的「鐵鎚」模組化空對地武器（AASM），成功由佛賓號的紫苑30型防空飛彈攔截成功。（法國賽峰集團官網）

「紫苑」是由法國Eurosam、MBDA集團聯合開發的垂發防空飛彈，依據射程長短可分為「紫苑15」、「紫苑30」兩種型號；除適用於法軍的地平線級驅逐艦，也可搭載於多用途巡防艦，以及英國皇家海軍的45型（Type 45）驅逐艦等。

軍聞媒體「Naval News」報導分析，此次擔任靶彈的「鐵鎚」炸彈採用紅外熱像導引、不具電磁訊號，並以模擬鎖定他艦提升攔截難度；所幸「佛賓號」運用艦載的「主要防空飛彈系統」（PAAMS）解算雷達目標情資後，隨即發射防空飛彈，成功攔截來襲目標。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中