能攔超音速飛彈還不夠 法軍Aster 30防空飛彈成功攔截「鐵鎚」炸彈

〔記者陳治程／綜合報導〕法國海軍17日宣布，旗下一艘地平線級驅逐艦，日前在海上實彈測試中，成功以一枚艦載垂直發射的「紫苑30」（Aster 30）型防空飛彈，攔截自艦載飆風戰機投放的精準導引炸彈，這也是法軍本（10）月以該彈成功攔截超音速靶彈後，首度創下以飛彈攔截炸彈的新紀錄。

法國海軍「紫苑30」防空飛彈日前實射攔截精準導引炸彈的測試情形。（法國海軍官方Facebook）

法國海軍17日官方社群發文表示，此次的海上防空測試，是由旗下的「地平線級」防空驅逐艦「佛賓號」（D620），搭檔1架掛有「鐵鎚」模組化空對地武器（AASM Hammer）的飆風M戰機，由戰機投放炸彈、模擬攻擊水面目標，並由佛賓號發射一枚「紫苑30型」防空飛彈，成功攔截鐵鎚炸彈，成功模擬護衛友艦的防空接戰任務。

請繼續往下閱讀...

法國海軍的地平線級防空驅逐艦「佛賓號」（D620）。（美國海軍官網）

而在此前，法國海軍才以FREMM多用途巡防艦「亞爾薩斯號」（D656），成功測試「紫苑30型」飛彈攔截由雲母飛彈改裝的超音速靶彈，而今再成功攔截精準導引炸彈，也是該彈首開新猷，展現先進的防空戰力。

此次由法國海軍「飆風M」戰機投放的「鐵鎚」模組化空對地武器（AASM），成功由佛賓號的紫苑30型防空飛彈攔截成功。（法國賽峰集團官網）

「紫苑」是由法國Eurosam、MBDA集團聯合開發的垂發防空飛彈，依據射程長短可分為「紫苑15」、「紫苑30」兩種型號；除適用於法軍的地平線級驅逐艦，也可搭載於多用途巡防艦，以及英國皇家海軍的45型（Type 45）驅逐艦等。

軍聞媒體「Naval News」報導分析，此次擔任靶彈的「鐵鎚」炸彈採用紅外熱像導引、不具電磁訊號，並以模擬鎖定他艦提升攔截難度；所幸「佛賓號」運用艦載的「主要防空飛彈系統」（PAAMS）解算雷達目標情資後，隨即發射防空飛彈，成功攔截來襲目標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法