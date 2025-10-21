中國接連懸賞我軍情單位官兵 劉德良：政府會好好保護無名英雄

中國接連對我國軍情局丶心戰大隊丶資通電軍官兵發佈懸賞通告，退役中將丶前軍事情報局局長劉德良對此表示，這代表我們這些戰鬥部隊的戰績，我們如果沒有造成他們極大的威脅，他們絕對不會理你，相信政府都有給這些無名英雄相應的安全保障。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕中國接連對我國軍情局丶心戰大隊丶資通電軍官兵發佈懸賞通告，退役中將丶前軍事情報局局長劉德良對此表示，這代表我們這些戰鬥部隊的戰績，我們如果沒有造成他們極大的威脅，他們絕對不會理你，只有造成中共難以承受的傷害，他們才會傾全力反擊。

劉德良表示，這證明了我們這些無名英雄是很了不起的，續效是很好的，我們應該反過來問：機關單位丶社會國家有沒有高度肯定他們，給他們獎勵榮譽，有沒有好好保護他們？不過，大家可以放心，相信長官們都有詳加審視相關作法，給他們相應的安全保障。

請繼續往下閱讀...

劉德良是在昨天接受漢聲電台的訪談。對於中共在我國國慶前後對我軍情局丶心戰大隊發佈懸賞名單的目的，劉德良指出，兩岸在無形的丶沒有煙硝的戰場激烈的交戰，從來就沒有停止過，我們人民的歲月靜好，是因為有一群優秀的無名英雄默默地在與敵激烈戰鬥，才能為這個國家的全體百姓遮風擋雨，我們應該敬重並善待他們。

中國福建省廈門市公安局本月11日對我國心戰大隊8名「核心人員」發布懸賞通告。（圖翻攝自微博）

他從三方面來看中共這波攻勢的目的，一是對台：反擊我們在網路戰上對其國內有嚴重威脅的前鋒部隊，想全方位的扼殺我們這些戰鬥部隊的整體戰力，威脅我們優秀戰鬥員的人身安全，打擊我們的士氣。二為對內：進行全民國家安全意識教育，強化民族自信心，提升其治下人民的危機意識。三是對外：向全世界宣告~中國政府對台灣擁有完全的管轄權，他的國內法適用台灣，強化在一個中國框架下的國際司法互助功能，進一步限縮台灣在國際上的司法運作空間。

對於中共交由地方層級廈門市公安局發布懸賞通告，而不是其國家安全部，其用意為何？劉德良表示，西方研究中國政府的學者專家形容他們是所謂的「專制性的舉國體制」，他們的多數作為都不會是各別單位的自發性作為。

中共2014年初中共就成立了「中央國家安全委員會（國安委）」垂直橫向統合黨、政、軍、情、政法、公安、國安、外交、經貿、宣傳、統戰、港澳事務等關鍵部門；這一波對我們的攻勢，是由國安委定調下令，公安的地方部門執行，國安、統戰、外交、宣傳、政法等協同配合的常態性運作，沒有特別之處，以前就幹過。

至於中共公布我軍情單位時間，是否也有其政治考量？劉德良分析認為，從事件發生的時間點來看，中共當然有他的政治考量；九三閱兵剛宣揚中國有形的強大軍力，接著昭告全世界只有一個中國的國慶的十一長假甫結束，在我中華民國國慶期間展開此波攻勢，就是要展示所謂的世界上只有一個中國、台灣是中國的一部分、中國對台灣有完全的法律管轄權，而且他絕對有能力執行。

劉德良反問：現況的事實來看，誰信呢？中國真有能力辦到嗎？我們不可能輕易的俯首聽命的，國際間也未必會完全支持中國的惡霸作法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法