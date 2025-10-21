【影】烏克蘭首次摧毀俄軍Tornado-S火箭系統 50公里外精準打擊

圖為俄羅斯的Tornado-S多管火箭系統（MLRS）。（圖：俄羅斯國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍方拉斯集團（Lasar's Group）的部隊，在近50公里外偵測並摧毀了一套俄羅斯BM-30龍捲風（Smerch）多管火箭系統（MLRS）。由於該系統曾襲擊遠達70至80公里的目標，外界普遍認為這是一套現代化的Tornado-S型多管火箭系統，若獲證實，將是此型號首次被摧毀。

根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，烏克蘭南部國防軍在社群媒體上發布了相關影片。影片顯示，拉斯集團的空中偵察單位，發現這套發射車在田野中作業，隨後移動至樹林中隱蔽。一架自殺式無人機首先擊中該系統，接著一架轟炸機發動攻擊，引發巨大爆炸，將其完全摧毀。整個過程發生在距離前線約33公里處。

這套長期砲擊赫爾松（Kherson）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區平民的俄軍遠程系統，最終遭到摧毀，展現了烏克蘭武裝部隊在識別與摧毀敵方關鍵資產方面的進步。值得注意的是，行動中最可能有一架無人機扮演了中繼（repeater）的角色，有助於擴大攻擊範圍。

外界之所以認為被摧毀的是一套Tornado-S系統，是因為該地區許多目標，包括尼古拉耶夫州佩雷薩迪夫卡（Peresadivka）影片中顯示的目標，距離前線70至80公里。只有Tornado-S的現代化彈藥才能達到如此遠的射程。然而，由於Tornado-S與BM-30龍捲風外觀非常相似，僅憑一套發射車難以確定其確切型號。

即使被摧毀的是傳統的BM-30龍捲風系統，這也將是自俄烏全面戰爭爆發以來，第三次經證實的摧毀紀錄。BM-30龍捲風射程約70公里，而Tornado-S射程可達120公里，因此偵測與摧毀這些系統相當困難。加上其「打了就跑」的戰術，即發射後立即撤離，更增加了反制難度。

