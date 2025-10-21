首批岸置魚叉反艦飛彈年底接裝 濱指部明年元旦成立、編裝7月生效

我國向美採購百套、共計400枚岸置魚叉反艦飛彈，首批發射車和雷達車已由海軍海鋒大隊接裝中。海軍參謀長邱俊榮中將表示，首批飛彈今年底起接收，濱指部明年元旦成立後，編裝預計7月生效，投入戰備序列。（擷自波音官方文件）

〔記者陳治程／台北報導〕我國向美採購100套、400枚岸置魚叉反艦飛彈系統，現由海軍海鋒大隊進行先導接裝訓練，因應明（2026）年編成濱海作戰指揮部；對此，海軍參謀長邱俊榮中將昨（20）日接受質詢時證實，濱海作戰指揮部明年元旦成立後、編裝預估7月生效，至於首批魚叉飛彈彈體及相關裝備，預計今（2025）年底、明年初接裝，依節點形成關鍵戰力。

立法院外交及國防委員會本周一（20日）邀請國防部長顧立雄、台船董事長等人，就「潛艦國造原型艦海測執行現況」進行公開專案報告，並備質詢。

外交及國防委員會立委陳俊宇昨（20）日於海鯤艦海試現況公開專報期間，提詢海軍濱海作戰指揮部編成前情形，以及籌購岸置魚叉反艦飛彈的最新進度。（擷自立法院會議隨選視訊IVOD）

期間，立委陳俊宇提及海軍明年將成立「濱海作戰指揮部」，納編海鋒大隊、海洋監偵指揮部、制海飛彈修護中心等單位，以軍團級位階執行預算編列、作戰規畫，但關心成立後是否會與艦隊指揮部、海巡單位的指揮權責有衝突？副參謀總長執行官黃志偉上將回覆，海軍已詳細律定濱指部、艦指部間的權責劃分，人、裝及協調海巡等事項均依計畫執行中。

陳俊宇接續提詢，我國向美籌購100套、共計400枚的岸置魚叉反艦飛彈，預劃明年底前接收32套系統，而部分飛彈發射車、雷達車已運抵台灣，現由海鋒大隊接裝訓練中，首批魚叉飛彈彈體是否可在濱指部明年成立前到貨？海軍參謀長邱俊榮中將說明，全案預計今年底、明年初接收首批魚叉飛彈，而根據期程，濱指部明年初成立後，所屬編裝粗估會在明年7月生效，形成關鍵戰力。

中科院今年8月完成「快奇」攻擊無人艇作戰測評，並於台北國際航太國防展亮相。海軍參謀長邱俊榮證實，海軍濱指部後續將納入無人機、無人艇，滿足「濱海打擊、重層截擊」作戰規劃。（本報資料照，記者廖振輝攝）

至於濱指部是否納入無人機、無人艇運用？邱俊榮說明，前述兩項軍備目前已規劃納入濱指部「濱海打擊、重層截擊」的作戰規劃階段，並已納入後續建案程序，待詳細計畫、預算出爐後，才能進一步說明。

