中國披露企業為我心戰大隊提供支援 劉德良：意圖促使企業自我檢查

〔記者羅添斌／台北報導〕中國繼發佈對我國心戰大隊官兵的個資並進行懸賞後，又進一步 步披露有5家企業為心戰大隊提供外圍支持，且聲稱有不少是台灣網友爆料，退役中將丶前軍情報局長劉德良對此分析表示，中國這類操作目的是多重的，意在源頭打擊、恐嚇與威懾。

他說，中國透過公開點名、附上企業資訊的方式，透過「曝光」來威嚇特定公司與個人，目的在降低他們繼續提供任何疑似協助的意願，或促使企業自我檢查、切割相關人員/案件，以快速削弱我方能量。

劉德良表示，中方的做法是一種政治宣傳與輿論戰，把事件包裹為「揭露台灣內部問題」的正當行動，向內宣傳（大陸民眾）與對外示威（國際觀察者），塑造台灣內部有網軍/心戰體系的敘述，為後續政治操作（例如抹黑、孤立特定陣營）鋪路。此外，對方將情報與法律壓力工具化，把公開資訊與司法/執法敘事（如廈門公安發布懸賞）結合，創造一種「法律正當性」或追溯理由，未來可能作為對個人／企業採取限制、制裁或司法追訴的輿論基礎。

劉德良指出，中國當局是在分化台灣社會與企業關係網。藉由指認企業與所謂「心戰大隊」的連結，挑動恐懼與猜疑，促使企業間、人員間、客戶間產生互相避讓與指控，造成內部信任耗損。同時也在觀察反應丶試探紅線，以此檢視台灣政府、媒體、企業與公眾對此類指控的反應速度與強度，藉此評估後續更大尺度作為（例如更大規模的名單公布、制裁或採取外交壓力）的可行性與風險。

