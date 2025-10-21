中國打造透明海洋天網 中俄聯演已現獵殺雛形

美國海軍俄亥俄級彈道飛彈潛艦「路易斯安那號」。在中國積極建構「透明海洋」戰略下，這類潛艦的隱蔽性正面臨嚴峻挑戰。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防媒體《Defense One》警告，中國解放軍正建構「透明海洋」（Transparent Ocean）感測體系，其威脅性在今年8月中俄於海參崴舉行的「海上聯合-2025」演習中已初見端倪。演習中，中俄部隊即時共享水文氣象與海空航跡，目標是讓深海潛艦無所遁形，展示解放軍在西太平洋打造的「隱形天網」。

此戰略由五層感測器架構組成。第一層「海洋星簇」以天基系統進行大範圍監視；第二層「海空介面」由智慧浮標與無人水面載具部署於關鍵海峽，將水下聲學數據轉為高速衛星訊號傳回岸上。

第三層「星海深處」由自主水下載具（AUV）巡邏；第四層「海底視角」是系統骨幹，透過海底電纜為無人潛航器（UUV）提供充電與數據卸載；第五層「深藍大腦」為數據融合核心，整合所有資訊交給作戰網路。

解放軍認為傳統線性「獵殺鏈」（kill chain）一個節點被摧毀就會崩潰，因此發展出更具韌性的「海上自適應獵殺網」（maritime adaptive kill web）。此系統提供從感測器到武器的多重路徑，節點失效時能立即繞過故障點，重組最佳攻擊路線，確保在遭受打擊下仍能持續作戰。

威脅台海周邊 美籲聯合盟友「以網對網」反制

專家警告，美軍及盟友應密切關注「透明海洋」在關鍵咽喉點的部署，特別是南海、台灣周邊水域、呂宋海峽及關島附近。更密集的中國感測網將大幅壓縮盟軍潛艦藏身空間，縮短從偵測到發射的反應時間，使潛艦在和平時期情監偵與戰時作戰都變得極其複雜。

分析建議美國採取「以網對網」（mesh-vs-mesh）策略，承認單純躲藏選項正消失。美國須聯合澳洲、日本等盟友，發展反制感測與反UUV作戰能力，建構抗衡解放軍「獵殺網」的聯合防禦體系。

