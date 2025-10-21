【影】瑞典接收首架「獅鷲E」戰機 60架預計2030年到齊達全戰力

På plats vid F7 Såtenäs där Försvarsmakten idag tar emot den första av 60 JAS Gripen E. Det är en viktig dag för flygvapnet och det svenska försvaret. Gripen E är ett exempel på svensk teknologisk framkant och är ett modernt stridsflyg som i allt väsentligt är helt nytt. （1/3） pic.twitter.com/Bse70Hb5DX — Pål Jonson （@PlJonson） October 20, 2025

〔記者陳治程／綜合報導〕瑞典國防軍當地時間20日證實，其向紳寶集團採購的新一代JAS 39E/F戰機，首架同型機現已交付空軍，並進駐西南方的薩特內斯空軍基地，揭開空中戰力升級的新頁。

請繼續往下閱讀...

瑞典國防軍當地時間20日證實，其向紳寶集團採購的新一代JAS 39E戰機，首架同型機現已交付空軍並進駐斯卡拉博格的駐地，揭開空中戰力升級新頁。（瑞典國防軍官方X帳號）

瑞典國防軍表示，首架單座型JAS 39E「獅鷲」戰機，現已抵達該國西南部的薩特內斯空軍基地（Såtenäs air base）、隸屬該基地的斯卡拉博格聯隊（F7 Skaraborg Wing），這也是該國簽約採購以來接收的第一架；當天除紳寶集團人員，瑞典國防部、國防軍和國防裝備管理局（FMV）等單位皆派員出席，見證該國空軍戰力翻新頁。

瑞典國防部長榮松（Pål Jonson）則在個人社群媒體發文表示，該國已經接收60架JAS 39E/F戰機的第一架，象徵瑞典空軍戰力再向前邁進；他強調，新一代的「獅鷲」戰機搭載先進電戰、軟體更新速度快，並有望在未來導入人工智慧（AI）技術，加速飛行員決策。此外，他也透露瑞典已展開下一代戰機的先導研究，持續為提升瑞典空軍戰力而努力。

為見證首架新一代JAS 39E戰機交付空軍，瑞典國防物資管理局長、國防部長、國防軍司令、空軍參謀長和聯隊長（由左至右）皆出席見證。（瑞典國防軍官網）

軍聞媒體「The Aviationist」報導指出，瑞典接收的JAS 39E/F戰機，換裝了奇異F414G渦扇發動機、其推力比C/D型的RM12（奇異F404發動機衍生型）多出20%，不只有效提升續航力，機外武器硬掛點也增至10個；另還換裝全新的AESA雷達，並配備電戰、和紅外線搜索追蹤（IRST），使其在四代半機身的設計下，仍具有對抗五代匿蹤戰機的能力。

根據公開資訊，瑞典空軍計畫在2027年前使JAS 39E/F戰鬥機機隊達到初始作戰能力（IOC），目標2030年前接收60架新機後，達到完全作戰能力（FOC）的目標，全數取代現有C/D型機，完成空軍戰力的跨代升級。

泰國皇家空軍的JAS 39C戰機。該國是繼瑞典、巴西和哥倫比亞後，第四個下訂JAS 39E/F型機的國際客戶，規劃籌獲12架，目前下單4架。（瑞典紳寶集團官網）

報導進一步寫道，截至目前為止，紳寶的JAS 39E/F戰機除獲瑞典採購60架外，巴西也下訂36架，南美國家哥倫比亞也已選定該機來汰換以色列「幼獅」（Kfir）戰機，數量至多24架，泰國則是緊接在後，簽約採購12架同型機中的4架來升級戰力；另一方面，祕魯也對該機表達採購興趣，但尚未做出最終決定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法