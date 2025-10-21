您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
【影】瑞典接收首架「獅鷲E」戰機 60架預計2030年到齊達全戰力
På plats vid F7 Såtenäs där Försvarsmakten idag tar emot den första av 60 JAS Gripen E. Det är en viktig dag för flygvapnet och det svenska försvaret. Gripen E är ett exempel på svensk teknologisk framkant och är ett modernt stridsflyg som i allt väsentligt är helt nytt. （1/3） pic.twitter.com/Bse70Hb5DX— Pål Jonson （@PlJonson） October 20, 2025
〔記者陳治程／綜合報導〕瑞典國防軍當地時間20日證實，其向紳寶集團採購的新一代JAS 39E/F戰機，首架同型機現已交付空軍，並進駐西南方的薩特內斯空軍基地，揭開空中戰力升級的新頁。
請繼續往下閱讀...
瑞典國防軍當地時間20日證實，其向紳寶集團採購的新一代JAS 39E戰機，首架同型機現已交付空軍並進駐斯卡拉博格的駐地，揭開空中戰力升級新頁。（瑞典國防軍官方X帳號）
瑞典國防軍表示，首架單座型JAS 39E「獅鷲」戰機，現已抵達該國西南部的薩特內斯空軍基地（Såtenäs air base）、隸屬該基地的斯卡拉博格聯隊（F7 Skaraborg Wing），這也是該國簽約採購以來接收的第一架；當天除紳寶集團人員，瑞典國防部、國防軍和國防裝備管理局（FMV）等單位皆派員出席，見證該國空軍戰力翻新頁。
瑞典國防部長榮松（Pål Jonson）則在個人社群媒體發文表示，該國已經接收60架JAS 39E/F戰機的第一架，象徵瑞典空軍戰力再向前邁進；他強調，新一代的「獅鷲」戰機搭載先進電戰、軟體更新速度快，並有望在未來導入人工智慧（AI）技術，加速飛行員決策。此外，他也透露瑞典已展開下一代戰機的先導研究，持續為提升瑞典空軍戰力而努力。
為見證首架新一代JAS 39E戰機交付空軍，瑞典國防物資管理局長、國防部長、國防軍司令、空軍參謀長和聯隊長（由左至右）皆出席見證。（瑞典國防軍官網）
軍聞媒體「The Aviationist」報導指出，瑞典接收的JAS 39E/F戰機，換裝了奇異F414G渦扇發動機、其推力比C/D型的RM12（奇異F404發動機衍生型）多出20%，不只有效提升續航力，機外武器硬掛點也增至10個；另還換裝全新的AESA雷達，並配備電戰、和紅外線搜索追蹤（IRST），使其在四代半機身的設計下，仍具有對抗五代匿蹤戰機的能力。
根據公開資訊，瑞典空軍計畫在2027年前使JAS 39E/F戰鬥機機隊達到初始作戰能力（IOC），目標2030年前接收60架新機後，達到完全作戰能力（FOC）的目標，全數取代現有C/D型機，完成空軍戰力的跨代升級。
泰國皇家空軍的JAS 39C戰機。該國是繼瑞典、巴西和哥倫比亞後，第四個下訂JAS 39E/F型機的國際客戶，規劃籌獲12架，目前下單4架。（瑞典紳寶集團官網）
報導進一步寫道，截至目前為止，紳寶的JAS 39E/F戰機除獲瑞典採購60架外，巴西也下訂36架，南美國家哥倫比亞也已選定該機來汰換以色列「幼獅」（Kfir）戰機，數量至多24架，泰國則是緊接在後，簽約採購12架同型機中的4架來升級戰力；另一方面，祕魯也對該機表達採購興趣，但尚未做出最終決定。免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接