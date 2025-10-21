台灣借鏡！烏克蘭欲求戰斧飛彈遭美拒絕 背後原因曝光

戰斧飛彈射程可達1600至2500公里，且能攜帶更強大高爆彈頭。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基積極遊說美國提供「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，以打擊俄羅斯境內深處目標。然而川普上週明確表示，美國本身也需要戰斧飛彈，暫時回絕基輔請求。

根據美國有線電視新聞網（CNN）分析，戰斧飛彈是美軍主力武器，雖非最新但效能優異且成本相對低廉（每枚約200萬美元，台幣6114萬元）。依型號不同，射程可達1600至2500公里，遠超烏克蘭現有長程無人機，且能攜帶更強大高爆彈頭。

戰斧飛彈關鍵優勢在於精密導引與飛行模式。它能以高次音速（約時速880公里）沿地貌輪廓「貼地飛行」，大幅增加敵方雷達偵測與攔截難度。華府智庫「戰爭研究所」（ISW）指出，數十枚戰斧飛彈即可重創俄國關鍵基礎設施，例如韃靼斯坦的「見證者」（Shahed）無人機工廠。

對於暫緩提供戰斧飛彈，川普理由是美國自身需求：「我們也需要戰斧飛彈，雖然有很多，但我們需要它們。」此言論凸顯援助盟友與維持戰備間的權衡。

俄羅斯對此反應強烈。克里姆林宮警告，鑑於戰斧飛彈可搭載核彈頭，若提供給烏克蘭將被視為「敵對舉動」，可能導致戰爭急劇升級，威脅全球安全。據報普亭在澤倫斯基訪美前，已在與川普通話中就此施壓。

非扭轉戰局萬靈丹 須搭配陸基發射系統

儘管戰斧飛彈性能強大，但分析指出，如同F-16戰機與愛國者飛彈，單一武器系統難成扭轉戰局「萬靈丹」，需數百枚才能有效癱瘓俄國煉油廠與空軍基地。

此外，戰斧飛彈主要為海基平台設計，烏克蘭若要使用，需配套「堤豐」（Typhon）陸基發射系統。該系統是美國2019年退出《中程飛彈條約》後開發，外觀類似大型貨櫃。這意味即便美方同意提供，系統整合與訓練仍是挑戰。

取得戰斧飛彈非易事， 烏克蘭還缺關鍵「堤豐」陸基發射系統。（取自美軍DIVDS網站）

