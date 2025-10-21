軍購特別預算達1.2兆 「台灣之盾」要能反飛彈、反飛機、反無人機

軍方人士今天說，軍購特別預算金額將在1.2兆元上下，但這個數字是否包括國內配合款在內，他則未進一步說明。軍購特別預算項目包括向美增購愛三增程型飛彈（PAC-3 MSE）在內。圖為美軍的愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）發射瞬間。（美軍DVIDS網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方人士今天指出，規模破兆元的軍購特別預算，相關項目已大致完成盤點，軍購特別預算條例草案已送行政院審議，將配合立院本會期審查115年度國防預算，最快在本月底丶11月初，向立院提交特別條例草案，待特別條例通過之後，就會將軍購特別預算草案送入立法院。

至於軍購特別預算的總額度是多少？立院外交國防委員會召委王定宇目前在美國參加美台國防工業會議，他在場邊回應台灣媒體詢時問表示，新的國防特別預算，規模高達新台幣1.3兆元，為期7年、前4年是支付高峰期。王定宇也稱，軍購特別預算的四大支柱為建立「台灣之盾」丶提升台灣不對稱戰力丶增加軍備縱深以及建立台灣軍工業自己生產戰備存量的能力。

軍方人士今天則說，據他的了解，軍購特別預算金額將在1.2兆元上下，但這個數字是否包括國內配合款在內，他則未進一步說明。

而在建立「台灣之盾」所需經費上，軍方人士說，強化防空方面各項目的金額加起來約莫超過3000億元，其中，除了打造「台版金穹防空網」所需增購愛國者飛彈丶搭配IBCS「整合戰鬥指揮系統」經費之外，還有增購天弓三型飛彈丶採購強弓（天弓四型）防空飛彈及增購NASAMS防空飛彈系統。

國造強弓飛彈的攔截高度可達70公里，超越愛三飛彈。圖為中科院公布「強弓」飛彈發射情景，可見彈體在火光四射情境下衝向高空。（擷取自中科院影片）

國防部戰略規劃司司長黃文啟中將20日在立院答詢時表示，目前配合年度總預算審查時間，將於年底前提出特別預算。對於賴總統宣示要打造的「台灣之盾」（T-Dome）構想，黃文啓表示，現在面對的空中威脅，從彈道飛彈到無人機，已經變成全面性的威脅，「台灣之盾」為多年期整體防空強化計畫，涵蓋之前已經執行的項目，以及後續要做的事項。未來目標是能「反飛彈、反飛機、反無人機」，相關武器系統都必須進入完整的指管整合系統，有效發揮不同空層的武器裝備效能。

國防部也證實要在軍購特別預算中，還要再增購愛國者飛彈。黃文啟指出，在海空戰力提升的特別預算中，已針對國造的防空飛彈增購進行編列，更早之前，也以愛國者飛彈的節餘款增購102枚愛三增程型飛彈。

他說，後續部分，因為愛國者飛彈數量並沒有滿足作戰需求的數量，隨著中共對我方空中威脅越來越大，事實上也必須做好規劃。

立委王定宇（前）丶沈伯洋（後）參加「2025美台國防工業會議」。（圖：取自王定宇臉書專頁）

