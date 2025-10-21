自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

獵殺遊蕩彈藥新利器 美烏聯手打造高速攔截無人機

2025/10/21 15:24

美烏合作開發的高速攔截無人機概念圖，時速可達450公里，專為獵殺「見證者」等級的遊蕩彈藥而設計。（圖：AIRO）美烏合作開發的高速攔截無人機概念圖，時速可達450公里，專為獵殺「見證者」等級的遊蕩彈藥而設計。（圖：AIRO）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太集團AIRO控股與烏克蘭無人機公司「子彈」（Bullet），近日簽署合作意向書，計畫成立一家合資企業，將烏克蘭經過實戰驗證的高速攔截無人機技術引入西方生產線，為美國、北約盟國及烏克蘭提供一種能以永續成本、有效反制遊蕩彈藥的新世代防空利器。

根據軍聞網站《Army Recognition》報導，這項合作旨在將烏克蘭的戰場經驗，直接轉化為美國的製造實力。這款固定翼攔截無人機的性能指標相當突出，最高時速可達約450公里，使其能有效追上並攔截如伊朗製「見證者」（Shahed）等級的遊蕩彈藥或巡弋速度中等的目標。其作戰航程約200公里，為防禦部署提供了縱深與彈性。此外，其模組化酬載設計可搭載2.5至9公斤的彈頭或干擾設備，能根據威脅類型靈活更換，應對未來挑戰。

攔截無人機在現代防空體系中，填補了傳統機砲、電子干擾與昂貴的防空飛彈之間的關鍵空隙。它可部署於發射軌或彈射器上，在數秒內發射，並以撞擊或近炸引信方式摧毀目標。相較於傳統防空武器，其優勢在於速度縮短了攔截窗口，航程則使其能執行分層防禦，一個發射單位可保護多個據點，而非僅限於發射場本身。它被形容為一種「可拋棄式彈藥」，比砲彈具備更遠的航程與滯空能力，又比飛彈系統的成本與部署負擔更低。

烏克蘭經驗結合美國製造 打造工業橋梁

報導指出，烏克蘭部隊在過去幾年的戰爭中，已大規模地學習並實踐了「以無人機反制無人機」的作戰模式。此次合作，正是將這些寶貴的實戰經驗，打包成符合西方後勤與訓練體系的標準化產品。透過在美國建立生產線，該計畫能避開關鍵零組件的出口管制，並更容易取得與美國本土製造相關的國防資金。此合作模式被視為一座連接美國與烏克蘭的「工業橋梁」，能大幅縮短從前線創新到盟國採購之間的時間差。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中