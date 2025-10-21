獵殺遊蕩彈藥新利器 美烏聯手打造高速攔截無人機

美烏合作開發的高速攔截無人機概念圖，時速可達450公里，專為獵殺「見證者」等級的遊蕩彈藥而設計。（圖：AIRO）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太集團AIRO控股與烏克蘭無人機公司「子彈」（Bullet），近日簽署合作意向書，計畫成立一家合資企業，將烏克蘭經過實戰驗證的高速攔截無人機技術引入西方生產線，為美國、北約盟國及烏克蘭提供一種能以永續成本、有效反制遊蕩彈藥的新世代防空利器。

根據軍聞網站《Army Recognition》報導，這項合作旨在將烏克蘭的戰場經驗，直接轉化為美國的製造實力。這款固定翼攔截無人機的性能指標相當突出，最高時速可達約450公里，使其能有效追上並攔截如伊朗製「見證者」（Shahed）等級的遊蕩彈藥或巡弋速度中等的目標。其作戰航程約200公里，為防禦部署提供了縱深與彈性。此外，其模組化酬載設計可搭載2.5至9公斤的彈頭或干擾設備，能根據威脅類型靈活更換，應對未來挑戰。

攔截無人機在現代防空體系中，填補了傳統機砲、電子干擾與昂貴的防空飛彈之間的關鍵空隙。它可部署於發射軌或彈射器上，在數秒內發射，並以撞擊或近炸引信方式摧毀目標。相較於傳統防空武器，其優勢在於速度縮短了攔截窗口，航程則使其能執行分層防禦，一個發射單位可保護多個據點，而非僅限於發射場本身。它被形容為一種「可拋棄式彈藥」，比砲彈具備更遠的航程與滯空能力，又比飛彈系統的成本與部署負擔更低。

烏克蘭經驗結合美國製造 打造工業橋梁

報導指出，烏克蘭部隊在過去幾年的戰爭中，已大規模地學習並實踐了「以無人機反制無人機」的作戰模式。此次合作，正是將這些寶貴的實戰經驗，打包成符合西方後勤與訓練體系的標準化產品。透過在美國建立生產線，該計畫能避開關鍵零組件的出口管制，並更容易取得與美國本土製造相關的國防資金。此合作模式被視為一座連接美國與烏克蘭的「工業橋梁」，能大幅縮短從前線創新到盟國採購之間的時間差。

