中共擾台軍機、艦數今年前3季破5千大關 國軍修戰備規定加強應處

總統賴清德今年3月下旬視察「立即備戰操演部隊-衛戍第二戰鬥隊」，並致贈加菜金。圖為戰力展示。（本報資料照，記者方賓照攝）

〔記者陳治程／台北報導〕中國解放軍近年從軍機、艦襲擾台海、聯合戰備警巡，甚至是雙航艦遠洋訓練等，都一再考驗國軍的早期預警及應變能力。根據國防部最新統計，中共今（2025）年前9個月已派出各型戰機逾3千架次，另有各型戰艦2千艘次越過海峽中線，在我西南、東部海空域應變區活動，我方則依侵擾徵候分級，並以「立即備戰操演」加強戒備。

國防部指出，已檢視「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」、「國軍戰備規定」和「聯合作戰計畫」，就中共灰色地帶襲擾行動區分低、中及高強度侵擾，分別對應常態、二級與一級加強戒備；同時應對共軍「由演轉戰」威脅，啟動「立即備戰操演」，以實裝、實彈方式進入戰術位置，嚴防敵輕啟戰端。

國防部長顧立雄本周四（23日）將受邀至立法院外交與國防委員會，進行業務報告，而最新書面報告指出，自今年元旦至9月底，解放軍計已派出計3003架次各型軍機飛越海峽中線、進入我西南及東部空域，各型作戰艦也累積達2000艘次，駛入我應變區活動，平均出動頻率達每月3、4次之譜。

軍事活動方面，國軍今年3月17日偵獲解放軍單日二度執行「聯合戰備警巡」，大幅壓縮我預警及應處時間，4月初則由東部戰區展開「海峽雷霆 2025A」軍演，透過實彈射擊對我加大威懾，同時提高海警船巡邏金、馬水域頻次，傳達「台海內海化」意圖，並升高台海「由訓轉演、由演轉戰」的風險。

中國解放軍東部戰區今年4月初宣布在台周邊實施聯合演訓，第2日更展開名為「海峽雷霆 2025A」演習，持續對我威懾。（路透社檔案照）

對此，國防部表示，目前除持續籌建長航時之無人飛行載具，搭配高解析度成像、雷達、紅外線等感測裝備，提升國軍海空偵蒐精準度；同時運用共同情報圖像系統，滿足訊息共享、同步掌握之目標，並藉由跨國交流管道共享情資及技術，嚴密掌握中共軍事行動，爭取早期預警及處置。

針對中共軍事行動及灰色地帶襲擾，國防部指出，國軍運用聯合情監偵系統，預知敵情威脅，爭取早期預警，並妥慎派遣兵力應對，確保領海、領空與國家安全。

