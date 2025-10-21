國軍先進軍備接收中 各作戰區將增「無人機大隊」加強戰術運用

圖為陸軍特戰官兵今年7月漢光41號演習期間，施放微型無人機進行戰場偵察任務之情形。（國防部發言人官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍近年盱衡國際情勢、現代戰場，持續精進建軍整備，並以「科技取代人力、火力取代傳統兵力」為原則，對主戰部隊裝備汰舊換新，建構靈活、高效的作戰能量。國防部最新業務報告指出，因應M1A2T戰車、海馬士多管火箭及無人機等系統接裝，三軍除將依序調整組織編裝外，各戰區還將新增「無人機大隊」，加強相關戰術運用。

國防部表示，因應作戰形態轉變等因素，國軍以「科技取代人力、火力取代傳統兵力」為原則，朝「組織精實、權責分明、指揮層次合理、精進效率」方向調整部隊架構，並導入各式無人系統及人工智慧（AI）輔助決策等新興科技，提升部隊現代化、知識化及專業化程度。

陸軍58砲指部「海馬士」多管火箭飛彈連今年5月在九鵬基地完成實彈測考，7月已成軍。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

主戰部隊方面，陸軍明（2026）年起配合M1A2T戰車及「海馬士」多管火箭飛彈系統等新式裝備，逐次調整聯兵、步兵旅及砲兵部隊組織編裝，全面提升地面部隊機動打擊與防空能力；此外，各作戰區還將依任務特性及戰術運用，配賦各型無人機，並新增「無人機大隊」。

除成立濱海作戰指揮部外，海軍陸戰隊66旅也配合建軍規劃，將旗下戰車營、砲兵營轉型無人機營和火力營，提升機動打擊能力。圖為該旅今年漢光41號演習期間，演練跨區增援情形。（國防部發言人官方Facebook）

海軍部分，因應接收新式艦艇、無人機及無人艇和岸置反艦飛彈，將整合陸岸單位以提升濱海打擊、近岸水域與特種作戰能力，並已將陸戰隊66旅戰車營、砲兵營，分別轉型為無人機營和火力營 ，提升情監偵及快速支援打擊能力。空軍在獲裝防空飛彈、陸用雷達及MQ-9B無人機後，則將調整防空、戰管及飛行部隊編組，強化情監偵、預警、整體防空及空中作戰戰力。

後備及守備部隊未來也會酌情配賦無人機、反無人機系統，加上自走火砲、人員運輸車輛等裝備，加強部隊機動力、打擊能力，提升部隊整體防衛戰力。圖為步兵206旅召員於漢光41號演習操演情形。（國防部發言人官方Facebook）

至於守備及後備部隊，未來則依實際作戰場景、後備動員編管情形、戰力恢復限制與發揮需求等，檢討配賦各式無人機、無人機反制系統，以及自走火砲、人員運輸車輛等裝備，並相應調整組織架構，強化部隊機動與打擊能力，建構可恃防衛戰力。

