國防部DIO發功 明年擬籌獲繫留型無人機、人攜刺針飛彈模擬器

〔記者陳治程／台北報導〕國防部去年成立「國防創新小組」，效法美國「國防創新單位」，協助軍方引進民間成熟科技，跨部會合作並國際結盟，加速軍工科技、展業發展。國防部最新業務報告指出，DIO未來除深化人工智慧的軍事應用，促進先進國防科技研發，明（2026）還規劃籌獲繫留式無人機、人攜刺針飛彈模擬器等裝備，以小批量方式進行採購、量產評估。

國防部指出，現今的開源情報、人工智慧、無人載具、蜂群協同、自主航行等新興科技，在與傳統儎台整合出的智慧化作戰體系，是現代戰爭的重要組成，因此，未來將建立人工智慧輔助的戰場管理平台，確保作戰決策即時精準，提升整體作戰效能與擊殺速度。

先進國防科技方面，國防部聚焦無人載具及反制偵蒐、大氣水文蒐研及艦艇製造、資電通訊及網路防護；以及航太動力和飛彈、武器系統、人員裝備及創新不對稱技術等領域，今（2025）年計畫執行130案。此外，中科院聯手國內廠商研發多種尖端武器系統，如寬頻態功率放大器、水下無人載具自主航行技術、飛彈影像處理模組等關鍵技術，共計27項。

值得一提的是，國防創新小組多管齊下籌獲新興科技產品，以小批量採購及測評驗證，做為後續量產依據的參考。根據規劃，該組明年擬籌獲「繫留型無人機」、人攜式刺針飛彈模擬器，以及新式野戰型氣象觀測系統等裝備；同時公開徵集「衛星影像AI自動辨識」、「擴增實境智慧作戰系統」，以及智慧化倉儲管理系統等案，委由民間廠商開發系統、技術原型。

國防部表示，該部也同時運用國科會「產業化圓桌會議」機制，執行國軍無人機6項、資安類3項發展需求，分由經濟部、數發部公告評選，納入補助計畫，藉此鼓勵產業投入研發，滿足國軍武獲所需，並促進民間產業發展。

