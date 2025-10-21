「震海計畫」大型船艦恐成中共標靶 廖宏祥：台應建造「太空獵殺網」

曾任台灣戰爭學院榮譽講座的廖宏祥本月21日投書美國《Space News》（太空新聞）建議台灣應建造「太空獵殺網」，而不是打造大型船艦。（圖擷取自《Space News》官網）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統今年8月宣示一度暫緩的「震海計畫」復活，亦即台灣將建造6000噸以上的大型巡防艦。在美國航太與國防工業35年工作經驗，曾任台灣戰爭學院榮譽講座的廖宏祥本月21日投書美國《Space News》（太空新聞）表達反對意見，並建議台灣應建造「太空獵殺網」，而不是大型船艦。

廖宏祥表示，建造6000噸級巡防艦，雖然為決心的象徵，但並非戰略理性的決定。因為地理與歷史經驗顯示，台灣西岸的海峽狹窄，東岸海域已被解放軍從太空到海底的偵察網覆蓋，大型水面艦無法隱蔽，反成顯著標靶。在其反艦飛彈、潛艦、雷達與無人系統的威脅下，已構成完整的反介入體系。在此條件下，台灣國艦國造政策下的「大艦作戰」只是幻覺而已。

廖宏祥建議，台灣的生存關鍵在於，建立能在軍事攻擊壓力下仍能運作的「獵殺網」。此獵殺網應結合太空監視、地面感測、AI決策與機動火力，可在解放軍進犯後仍保持「看得見、打得著、全力反擊」的戰力，實現非對稱嚇阻。

廖宏祥舉例，從1982年福克蘭戰爭、1980年代波灣「油輪戰」、2000年美海軍神盾艦科爾號被自殺小艇炸傷，到近年俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號被烏克蘭反艦飛彈擊沉，皆證明在精準武器與無人化時代，分散、低成本的拒止力量，遠比昂貴的巨艦有效。

廖宏祥進一步說，中型國家如北歐均以潛艦與飛彈快艇維持生存；以色列用小型護衛艦與陸基飛彈取代驅逐艦；紐西蘭也早已放棄比賽艦噸數。台灣更應強化隱蔽、機動與分散，而非噸位。

廖宏祥說明，因爲台灣國軍的任務是「近岸防衛」，不是「遠洋宣示國威」。因此，應以前參謀總長李喜明的「整體防衛構想」為基礎，著重非對稱、分散、欺敵、機動與韌性，以破壞解放軍封鎖、反登陸為主。

廖宏祥質疑，現階段國軍領導階層對太空為戰略制高點，也是世界各國軍隊「多域作戰」思維似乎毫不重視。台灣迫切需要建構太空支援的獵殺網，簡述至少應涵蓋四個層面：一、感測層：部署低軌的雷達、光學與訊號情報衛星，配合被動感測器、水下聽音網路，與具光學、紅外、被動射頻的偵察無人機群，形成空、海、地、水下多層偵測。二、打擊層：以機動車載反艦飛彈、長程多管火箭、智慧水雷、與大量自殺無人機與無人艇為主，結合近岸AI自主火砲無人車、偽裝目標，進行機動反擊。

三、電磁層：發展電磁防護與攻擊、部署全島被動射頻感測器、與機動干擾能力、並使用可避免干擾的通訊系統，及eLoran的 GPS韌性備援。四、指管層：分散式指揮體系、部署低軌/跳頻/網路等多路徑通訊、利用邊緣AI運算、並設聯合作戰指揮小組，以實現秒級感測「打擊迴路」。

廖宏祥提及，美國對台軍援的最有價值貢獻，不在於硬體，而是「作戰理念與架構」。也就是協助台灣建立一個橫跨太空、空中、海面與陸岸的「獵殺網」，這是一個由分散式感測器、通訊鏈、人工智慧、邊緣運算、與分散式指揮控制體系，所構成的感測到打擊的網路。此舉能在敵方電磁與火力攻擊下仍持續運作，快速找出並打擊目標，讓台灣以較低成本獲得更高生存率，也提高美軍介入台海戰事的意願。

廖宏祥強調，國軍領導階層不應仍執迷於19世紀「船堅炮利」思維。太空與電磁應被視為戰爭主域之一。太空能力包括監視、通訊、定位與電子戰，是獵殺網的中樞。國軍持續投資大型艦艇，卻忽略以太空能力為基礎的分散式拒止，已不只是落伍，更是失職。

