對全民防衛動員有信心 柏鴻輝：從自發性「鏟子超人」看出凝聚力

大批民眾在馬太鞍溪堰塞湖溢流後，扮演起「鏟子超人」，湧入花蓮縣光復鄉協助災後復原。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國因應中國解放軍威脅持續強化常、後備戰力，國人團結與凝聚力更是後備戰力發揚關鍵。國防部副部長柏鴻輝近日表示，現代戰爭不僅是軍事對抗，更是全方位挑戰，防衛韌性更仰賴全民之力，從「鏟子超人」等民間自發性救援行動可看出，台灣社會充滿熱心與凝聚力，充分體現全民防衛動員的實際效能。

柏鴻輝近期主持「114年全民防衛動員業務執行主管講習」，表揚2025城鎮韌性演習評鑑績優單位。他表示，當前國際局勢變化致使全球供應鏈與經濟受到嚴重衝擊，現代戰爭不僅是軍事對抗，更是全方位挑戰，無論是地緣政治變化、能源與物資短缺、資訊安全威脅或複合式災害發生，都需要中央、地方通力合作，才能有效維持社會運作，展現全社會防衛韌性量能。

國防部副部長柏鴻輝主持「114年全民防衛動員業務執行主管講習」，並以「鏟子超人」為例，談及全民防衛與韌性議題。（軍聞社提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月因樺加沙外圍環流豪雨溢流致災，成千上萬的志工自發性湧入光復鄉協助救援，被譽為「鏟子超人」。柏鴻輝說，此事說明複合式災難中各部門協調重要性，政府須在平時建立跨域協調與整合機制，強化規劃與執行能力，使防災、救災及動員作業能迅速啟動，將人員與財產損失降至最低。

柏鴻輝認為，從「鏟子超人」等民間自發救援行動即可看出，台灣社會充滿熱心與凝聚力，充分體現全民防衛動員實際效能，更在災害或危機中，展現堅韌與團結力。他也強調，防衛韌性並非單一政策或軍事作為，而是全民共同的責任。

對於當前的防衛定義，柏鴻輝說，這不僅限於武力層面，資安、認知作戰同樣關鍵，因此，各級主管與人員應提升資訊識別與防護意識，避免中共勢力利用虛假、爭議資訊或輿論操作製造社會分化，構築健全的心理防線與資安防護，才能鞏固整體社會防衛能量。

