新加坡勝利級艦「二代目」排水量放大逾十倍 還要成為無人載具母艦

新加坡海軍首艘多用途作戰艦「勝利號」21日下水。（取自新加坡海軍官方臉書）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕新加坡海軍新一代艦艇「勝利號」多用途作戰艦近期下水，其將取代同名的巡邏艦「大前輩」，成為捍衛星國海防的重要助手。值得注意的是，新一代「勝利級」作戰艦是排水量達8300噸的大型軍艦，不僅創下星國海軍之最，還是現役的勝利級巡邏艦13倍以上，而且還要成為能施放無人機、無人艦艇的母艦，以因應未來威脅。

根據外國軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）報導，新加坡造船廠新科工程（ST Engineering）21日為「勝利級」多用途作戰艦（MRCV）首艦勝利號舉辦下水儀式，未來將著重於成為自主無人載具的「母艦」能力，並且取代現役6艘同樣名為「勝利級」的巡邏艦。

新加坡海軍「勝利級」多用途作戰艦是艘排水量8300噸的大型艦艇，還是一艘無人載具的「母艦」。（取自新加坡海軍官方臉書）

公開數據顯示，「勝利級」多用途作戰艦的排水量高達8300噸左右，不僅與各個先進國家的主力水面作戰艦相當，也是新加坡海軍排水量最大的作戰艦艇，遠比現役主力艦艇「可畏級」巡防艦的3150噸高出不少。若與未來將取代的「勝利級」巡邏艦不到600噸的排水量相比，勝利級艦「二代目」的噸位，是「前輩」的13倍以上。

勝利級多用途作戰艦可能採用32單元的垂直發射系統，搭載「雲母」、「阿斯特」防空飛彈，另搭載8枚「藍矛」反艦飛彈，火力雖不及同噸位的作戰艦艇，但其將成為無人機、無人艦艇及水下無人載具的「母艦」。新加坡海軍計畫採購6艘同級艦，並預計自2028年起分階段獲得。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法