軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

中東停戰、高市任首相 印太戰略智庫：台海情勢溫度首次低於37度

2025/10/22 09:57

近期美國促使中東停戰、共軍高層遭清洗，加上高市早苗出任日相等，印太戰略智庫認為台海情勢有所降溫。（路透）近期美國促使中東停戰、共軍高層遭清洗，加上高市早苗出任日相等，印太戰略智庫認為台海情勢有所降溫。（路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕印太戰略智庫（IPST）發布最新《台灣海峽情勢報告書》，執行長矢板明夫指出，近一個月全球出現四個重大變化，整體呈「三好一壞」，台海情勢溫度指數降低0.5度，降至36.9度。智庫認為，外部環境相對有利，但台灣內部政局與社會撕裂仍須警惕。

首先，美國促成以色列與哈瑪斯停戰，為中東局勢帶來緩和。哈瑪斯軍力受創，使美國能將外交與軍事重心轉向印太，有助穩定台海。

其次，中國解放軍高層爆發罕見清洗，包括軍委副主席何衛東在內九名上將因貪腐被免職，多數來自福建沿海部隊。這動搖習近平軍中威信，也削弱中共對台軍事指揮體系，短期內有助降低武力犯台風險，對台海的和平來說，這是一件好事。

第三，國內政治現負面變數。中國國民黨主席選舉中，親中立場鮮明的鄭麗文當選，傳統主流派失勢。智庫警示，這恐助中共加深對台滲透，加強「疑美論」的宣傳；同時，鄭麗文可能去北京和中共高官見面，單方面做出一些承諾，也有可能會使國際社會的「疑台論」增加。對台灣來說，這不是一件好事。

第四，日本政壇迎來轉折。保守派高市早苗成為首位女首相，帶領自民黨結束與公明黨長達26年的聯盟，轉向與維新會合作。今後，日本會加強和美國在軍事方面的合作。和台灣的互動也很可能有所突破。這一變化，會增加中國武力犯台在軍事上和外交上的難度。對台海和平來說，是一件好事。

矢板明夫指出，印太戰略智庫成立一年以來，評估台海情勢溫度，第一次低於37度，顯示國際趨勢對台海有利。然而，台灣內部政局不安，為中共滲透提供有利環境，仍須提高警惕。智庫強調持續「攜手世界，為台灣發聲」，推動如「台日半導體同盟」等國際合作。

