空軍飛訓部、雷虎小組新坐騎 「勇鷹」高教機9月底已交49架

空軍新一代雷虎小組，本月在年度國慶大典上，駕駛勇鷹高教機大展飛行特技，帥氣完成雙十處女秀。（國防部發言人官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕空軍今年8月在高雄岡山的飛訓部舉辦「雷虎」特技小組交接典禮，特別安排AT-3和「勇鷹」高教機同場飛行，傳達承先啟後精神；日前甫落幕的國慶大典上，新雷虎小組更駕駛著勇鷹高教機飛越總統府上空，以嶄新面貌向國人致意，揭開國機國造新章。國防部最新業務報告揭示，空軍截至今年9月已接收49架同型機，明年要全數交機還得加把勁。

國防部長顧立雄明（23）日受邀赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。國防部已送至立法院的書面報告中，針對籌建武器裝備部分陳述，國軍目前除籌獲外購的M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統、Altius 600M攻擊無人機裝備，也持續推動國機國造、國艦國造工作；其中，空軍「勇鷹」高級教練機截至今年9月底已接收49架，維持管制明（2026）年全數接收66架同型機。

國防部今年2月送交立院的書面報告指出，空軍今年應接收18架，加上前一年欠交2架，尚有20架待交付，但目前僅獲6架，今年剩不到三個月要趕交14架，挑戰性高。（擷自國防部書面報告）

即便空軍勇鷹高教機接裝進度逼近50架大關，但全案進度仍落後許多。根據國防部今年2月送至立法院的書面報告，空軍今年底應接收達63架同型機、但目前僅49架、落差14架，要在剩餘二個多月內趕上進度，難度相當高。

空軍的「勇鷹」高教機，現已接替退役的F-5戰機、逐步退役的AT-3「自強」高教機，成為飛行學官受訓的主要機種，因此，原由T-34、AT-3和F-5分別擔綱的飛行學員「3階段、3機種」訓練制度，將轉為「3階段、2機種」制，由勇鷹統一執行戰鬥組、部訓組任務，提升培訓效能。

112年乙班戰鬥組學員今（2025）年5月初通過勇鷹高教機單飛考核，獲頒機型臂章展開後續訓練。（中華民國空軍官方Facebook）

而在不久前，首梯從T-34初教機結訓、「直上」勇鷹高教機的112年乙班戰鬥組已在今年8月結訓；而駕駛勇鷹高教機的新一代雷虎小組，也在該月與AT-3交接後，在日前的國慶大典上亮相，向國人展現新氣象，也為我國國機國造寫下新篇章。

