貝爾直升機深化烏克蘭合作 有望出售UH-1Y、AH-1Z直升機

圖為烏克蘭陸軍航空部隊的「米」（Mi）系攻擊直升機。（烏克蘭國防部X帳號 @DefenceU）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國直升機公司貝爾德事隆（Bell Textron）近日宣布，未來將深化與烏克蘭的戰略合作關係，並正式簽署合作意向書（LOI）。未來除在當地尋求軍工產業合作外，也不排除向其出售「H-1」系列直升機，滿足烏軍航空部隊的作戰需求。

貝爾德事隆公司20日新聞稿指出，其與烏克蘭經濟部、環境部與農業部，以及烏克蘭投資局（UkraineInvest）等政府代表，現已正式簽署合作意向書（LOI），未來將推動雙方工業合作與潛在軍售的可行性評估，藉此拓展公司在當地的發展，同時也促進烏克蘭軍工產業的提升，協助該國進一步強化整體作戰、後勤支援能力。

美國直升機公司貝爾德事隆20日宣布與烏克蘭政府達成協議，未來將就在地軍工生產、軍售UH-1Y、AH-1Z直升機等事項進行合作。（貝爾直升機公司官網）

烏克蘭陸軍、空軍現役的直升機隊，仍以前蘇聯的「米」（Mi）系列機型為大宗，包含Mi-8、Mi-17，以及Mi-24直升機；同時也有來自外國軍援的UH-60A直升機，隸屬烏克蘭國防部情報總局（DIU），執行相關特種任務。

烏克蘭陸軍航空部隊的UH-60A直升機，為自他國管道獲得的美系機種。（取自X帳號 @DarPutinovi）

值得一提的是，此次的合作意向書中，也包含推動旗下AH-1Z「蝰蛇」（Viper）攻擊直升機與 UH-1Y「毒液」的對外軍售案（FMS）；該公司強調，這兩型直升機同屬「H-1」系列機種，雙邊零組件共通性來到85%，能有效降低人員訓練與後勤維修成本，若烏軍未來順利這得上述兩型機，有望提高直升機隊整合程度，進而適應現代戰場，強化空中支援作戰能量。

