自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

貝爾直升機深化烏克蘭合作 有望出售UH-1Y、AH-1Z直升機

2025/10/22 12:11

圖為烏克蘭陸軍航空部隊的「米」（Mi）系攻擊直升機。（烏克蘭國防部X帳號 @DefenceU）圖為烏克蘭陸軍航空部隊的「米」（Mi）系攻擊直升機。（烏克蘭國防部X帳號 @DefenceU）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國直升機公司貝爾德事隆（Bell Textron）近日宣布，未來將深化與烏克蘭的戰略合作關係，並正式簽署合作意向書（LOI）。未來除在當地尋求軍工產業合作外，也不排除向其出售「H-1」系列直升機，滿足烏軍航空部隊的作戰需求。

貝爾德事隆公司20日新聞稿指出，其與烏克蘭經濟部、環境部與農業部，以及烏克蘭投資局（UkraineInvest）等政府代表，現已正式簽署合作意向書（LOI），未來將推動雙方工業合作與潛在軍售的可行性評估，藉此拓展公司在當地的發展，同時也促進烏克蘭軍工產業的提升，協助該國進一步強化整體作戰、後勤支援能力。

美國直升機公司貝爾德事隆20日宣布與烏克蘭政府達成協議，未來將就在地軍工生產、軍售UH-1Y、AH-1Z直升機等事項進行合作。（貝爾直升機公司官網）美國直升機公司貝爾德事隆20日宣布與烏克蘭政府達成協議，未來將就在地軍工生產、軍售UH-1Y、AH-1Z直升機等事項進行合作。（貝爾直升機公司官網）

烏克蘭陸軍、空軍現役的直升機隊，仍以前蘇聯的「米」（Mi）系列機型為大宗，包含Mi-8、Mi-17，以及Mi-24直升機；同時也有來自外國軍援的UH-60A直升機，隸屬烏克蘭國防部情報總局（DIU），執行相關特種任務。

烏克蘭陸軍航空部隊的UH-60A直升機，為自他國管道獲得的美系機種。（取自X帳號 @DarPutinovi）烏克蘭陸軍航空部隊的UH-60A直升機，為自他國管道獲得的美系機種。（取自X帳號 @DarPutinovi）

值得一提的是，此次的合作意向書中，也包含推動旗下AH-1Z「蝰蛇」（Viper）攻擊直升機與 UH-1Y「毒液」的對外軍售案（FMS）；該公司強調，這兩型直升機同屬「H-1」系列機種，雙邊零組件共通性來到85%，能有效降低人員訓練與後勤維修成本，若烏軍未來順利這得上述兩型機，有望提高直升機隊整合程度，進而適應現代戰場，強化空中支援作戰能量。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中