國軍首座飽和潛水模擬訓練艙啟用 潛水員下百米救潛艦就靠它

左營總醫院「潛水生理訓練中心」配備有結合高擬真環境與精準壓力控制技術的新型模擬深潛訓練艙（右）、生活艙及轉移艙（左）。（圖取自青年日報）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍左營總醫院「潛水生理訓練中心大樓」21日啟用，成為國內少數同時設有燒傷中心與潛水醫學中心的醫療機構。模擬飽和潛水訓練艙可支援長達1個月的飽和潛水訓練，可讓潛水員顯著延長在100公尺以上的深度的潛水時間，同時不會增加發生減壓症的風險。

潛水生理訓練中心大樓設置全臺首座飽和潛水模擬訓練艙，為亞太少數同級系統之一，在潛水醫學領域具重要意義。該艙可模擬深海高壓環境，提供潛水官兵與特戰人員最真實的訓練情境，同時能支援海難救援、減壓症緊急治療及潛水員體能評估等任務。

模擬飽和潛水訓練艙為耐高壓特殊鋼打造艙體，可抗壓30大氣壓以上，且為工業級多層隔熱材料，可阻絕熱傳導與溫差波動。（圖取自青年日報）

全新的潛水生理訓練中心大樓，為地上6層、地下1層，配備有結合高擬真環境與精準壓力控制技術的新型模擬深潛訓練艙，並可搭載獨家冠狀動脈造影技術與智慧型心律管理系統的高階寶石全景電腦斷層，以及整合AI深度學習、共振射頻、高效梯度與零回波骨成像的3T磁振造影儀等30餘項高端先進設備，提供全面的軍陣醫學訓練與優質臨床照護品質。

潛水生理訓練中心購置德國HAUX公司生產的模擬飽和潛水訓練艙、生活艙及轉移艙。模擬飽和潛水訓練艙為現行國內第一座，最大的特色就是「乾濕分艙、等壓觀測」，具備自動水位控制與噴流模擬功能，能模擬海流、水壓及光線折射變化，提供人員訓練與異壓裝備測試，如水下作業、爆破、器材操作與任務訓練等，最高可執行16大氣壓（bar）潛水，並支援長達1個月的飽和潛水訓練，讓訓練更貼近真實環境。

同時，艙體操作平台全數數位化，可精準監控壓力曲線、氧氣濃度、溫度與流速，大幅提升訓練效率與安全性。

模擬飽和潛水訓練艙最高可執行16大氣壓（bar）潛水及長達1個月的飽和潛水訓練，讓訓練更貼近真實環境。（圖取自青年日報）

生活艙分為主艙與副艙，艙內設置臥鋪、衛浴、餐飲與高壓通訊等生活設施，可搭配訓練艙實施飽和潛水訓練，並可進行水下60呎、112呎、165呎試壓耐氧訓練；用於高壓氧治療時，能將潛水員臥床迅速改裝為病人座椅，最多可容納16名病人。

另外，轉移艙可協助海軍獵雷艦演練子母艙接合，強化訓練任務，維護潛水作業官兵安全，並可在加壓條件下運輸潛水員、支援異地潛水減壓症治療，亦可在建築物內火災等特殊緊急情況下作為救生艙。

轉移艙可海軍艦艇演練子母艙接合，並能在加壓條件下運輸潛水員、支援異地潛水減壓症治療及特殊緊急情況救生艙。（圖取自青年日報）

