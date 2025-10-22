「天襲者」輕攻擊機+1 以色列與美合作開發「藍天守護者」

圖為美國空軍特戰司令部的「天襲者二式」攻擊機。（圖：L3Harris）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕以AT-802農用飛機改裝而來的OA-1K「天襲者II式」（Skyraider II），將不只有美國使用，美國L3Harris公司與以色列航太公司（IAI）15日簽署備忘錄（MOU），為以色列採購該款攻擊機進行客製化，其在以色列的代號將是「藍天守護者」。

軍聞網站「The Aviationist」報導，L3Harris的AT-802U攻擊機由AT-802輕型農用飛機改裝而來，可因應任務需求，掛載武裝、情監偵感測器等裝備，且能在簡易場地起降，執行反恐行動與非正規作戰所需的武裝偵巡、空中密接支援（CAS）等多用途任務，作業彈性優異。美空軍特種部隊的OA-1K「天襲者2式」，便以該型機進一步加裝座艙裝甲與防彈玻璃，以及先進航電和模組化任務系統。

L3Harris表示，這項合作計畫將以AT-802U為基礎，根據以色列空軍防衛需求，改裝以色列航太公司的航電、感測和任務系統與設備，成為以色列版本「藍天看守者」，後續也將與以色列國防部合作，進行一系列測試作業，驗證整合效能。以色列航太強調，雙方先前已在多個領域建立合作關係，相信這項計畫將能充分展現各自專業，成功滿足以國空軍防衛需求。

報導分析，「藍天看守者」未來可能用於低強度衝突地區，執行情監偵與對地攻擊任務，或是擔任F-35I、F-16I、F-15I、AH-64「阿帕契」攻擊直升機等現有機隊的空中節點，提升以軍跨平臺通訊能量。武裝部分則可能裝備以色列拉斐爾公司研發的「視距外長釘」（Spike NLOS）反裝甲飛彈，以取代AGM-114「地獄火」飛彈。

