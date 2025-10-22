陸基防空飛彈搬到船上 德F125巡防艦試射成功

圖為德國聯邦國防軍海軍的F125級巡防艦「巴登—符騰堡號」（F222）。（路透資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕德國F125級巡防艦防空能力孱弱，為補強戰力，德國海軍將陸基IRIS-T SLM防空系統搬至巡防艦上，並於演習中成功試射，證明陸基防空飛彈能與巡防艦整合，未來可望加快防空飛彈的通用性。

軍聞網站「Army Recognition」報導，德國海軍近日在年度「安島」（Andøya）海上實彈射擊演習期間，利用安裝於F125級巡防艦「巴登—符騰堡號」（F222）上的陸基IRIS-T SLM防空系統，首度成功試射飛彈，驗證整合效能，未來可望將F125級巡防艦從原有海公羊近迫防空飛彈的9公里射程大幅擴展。

報導指出，這項測試從概念到實際測試僅花不到10個月，透過安裝於「巴登—符騰堡號」艦上甲板的全新「反空戰模組」（AAW module）整合IRIS-T SLM防空系統，順利達成所有預定測試目標，也展現出色命中率，驗證系統整合效能外，亦標誌海軍版IRIS-T SLM飛彈首次成功部署。

由德國防大廠迪爾防衛公司（Diehl Defence）研製的IRIS-T SLM，是由TRML-4D多功能火控雷達車、戰術指管中心與飛彈發射車組成的陸射防空系統，可配備短、中程攔截彈；中程的IRIS-T SLM型配備向量噴嘴、大型火箭發動機、數據鏈系統與新型彈鼻整流罩，射高約20公里，有效攔截範圍約40公里。

此外，該防空飛彈還具備終端雷達和GPS導引，以及紅外線導引等模式，能精確鎖定高速、小型與低空飛行的戰機、直升機、無人機、巡弋飛彈、甚至短程彈道飛彈，為前線部隊與關鍵基礎設施提供防空保護傘。

迪爾防衛公司表示，此次成功的測試結果，證明該系統具備與德海軍艦艇整合潛力，盼未來持續與德聯邦國防軍裝備、資訊技術與在職支援辦公室（BAAINBw）合作。可為缺乏垂直發射系統（VLS）空間的F125級巡防艦提升空防能量，應對新興威脅。

