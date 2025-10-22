AUKUS穩步前進 川普計劃向澳洲出售維吉尼亞級潛艦

澳洲將透過AUKUS協議在15年內向美國採購至少3艘維吉尼亞級核潛艦；圖為澳洲現役柯林斯級潛艦編隊。（路透資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普20日會見澳洲總理艾班尼斯時表示，他會支持AUKUS協議，並向澳洲出售維吉尼亞級核動力潛艦。他說，澳洲獲得這些潛艦，對4年前美、英、澳達成的協議非常重要。

軍聞網站「Naval News」報導，美國國防部今年6月曾啟動對AUKUS協議的審查，預計在今年秋季結束。美國海軍部長費蘭表示，只是想在原有的AUKUS框架基礎上，對三方進行改進，使其更加完善，並釐清先前協議中的一些模糊之處，這對各方應該都有益。

艾班尼斯至白宮會見川普，是為了宣佈雙方簽署的礦產協議，美澳未來6個月內就將為該協議投入30億美元（約新台幣921億元）。

針對澳洲的國防投資是否滿意？川普表示，當然總是想要更多，但他也讚揚，澳洲為潛艦部隊基礎設施投入資金的努力。澳洲政府上個月才宣布向西澳大利亞洲的造船廠投資80億美元。

報導指出，美國計劃從2030年代開始向澳洲出售數艘維吉尼亞級潛艦，同時，澳洲將發展建造和維護國內核動力潛艦所需的基礎設施和勞動力。根據協議，澳洲最多可以從美國購買5艘維吉尼亞級潛艦，目前已購買3艘。

美國海軍官員曾多次表示，美國造船業必須每年建造2.33艘潛艦，同時還要建造一艘哥倫比亞級潛艦，才能將維吉尼亞級潛艦賣給澳洲。但目前每年建造的攻擊型潛艦的量能約為1.3艘。

