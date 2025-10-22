自由電子報
烏用暴風之影飛彈襲俄化工廠 英首相與歐洲領導人誓言加大對俄壓力

2025/10/22 10:19

烏克蘭21日使用英製暴風影飛彈俄羅斯1家化工廠。圖為暴風之影飛彈。（法新社）烏克蘭21日使用英製暴風影飛彈俄羅斯1家化工廠。圖為暴風之影飛彈。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭21日使用英製暴風之影（Storm Shadow）飛彈襲擊1家位於俄羅斯布良斯克的化工廠。

根據英國廣播公司新聞網（BBC）報導，烏軍21日在X上指出，布良斯克化工廠是俄羅斯軍工綜合體的關鍵設施，該工廠生產的火藥、炸藥和飛彈燃料組件，被用於攻擊烏克蘭領土的彈藥和飛彈。

烏克蘭武裝部隊總參謀部稱成功實施襲擊，順利突破俄羅斯防空系統，並補充仍在評估空襲具體結果。

目前俄羅斯當局尚未對此事件發表評論。

值得注意的是，英國首相施凱爾同日和其他歐洲領導人誓言加大對俄羅斯經濟及其國防工業的壓力，直至俄羅斯總統普廷準備好實現和平。

由烏克蘭、德國、法國、義大利、波蘭、丹麥、芬蘭、挪威等國的領導人共同簽署的聯合聲明稱，烏克蘭必需在停火前、停火期間和停火後保持最強勢的地位。

另外俄羅斯21日晚間對烏克蘭首都基輔發動攻擊。基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）稱，俄羅斯用彈道飛彈實施攻擊，並補充沒有人員傷亡報告。

