「雙普二會」告吹！澤倫斯基：烏沒戰斧飛彈俄就不談判

烏克蘭總統澤倫斯基認為，但俄羅斯發現烏克蘭沒得到戰斧飛彈後就降低外交談判興趣。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普、俄羅斯總統普廷「雙普二會」原先有望在下週登場，不過會談計畫生變，目前已被暫時擱置；烏克蘭總統澤倫斯基對此表示，原先他已同意就目前戰線進行談判，但俄羅斯發現烏克蘭沒得到戰斧飛彈後，就降低外交談判興趣。

據《路透》報導，「雙普二會」告吹後，烏克蘭總統澤倫斯基21日在每日例行演說中指出，他和美國總統川普已同意，談判的基礎將是雙方在戰場上的現有位置，但俄羅斯又再一次竭盡全力放棄外交。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基認為，一旦遠程打擊問題對於烏克蘭來說變得有點遙遠，俄羅斯幾乎自動就不再對外交感興趣了，他強調「烏克蘭遠程武器能力越強，俄羅斯結束戰爭的意願就越強。過去幾週的情況再次證實了這一點」。

澤倫斯基再次重申，戰斧飛彈已成為「一項強有力的外交投資」，烏克蘭將與其歐洲和美國盟友就遠程武器問題進行進一步討論。

