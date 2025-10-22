【影】反無人機系統遭無人機摧毀 烏克蘭獵殺俄軍KOP-2

左圖為烏克蘭無人機鎖定俄羅斯KOP-2電子戰系統的畫面，右圖為該系統的樣貌。（擷取自影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭無人系統部隊第424斯瓦羅格營（Svarog 424th Battalion）的無人機操作員，成功偵測並摧毀了一套俄羅斯實驗性的KOP-2電子戰系統。該系統設計用於反制烏克蘭無人機，但實際上卻遭烏克蘭無人機的精準打擊摧毀，凸顯了烏克蘭在電子戰對抗中的優勢。

根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，斯瓦羅格營指出，KOP-2系統代表了俄羅斯為有效對抗烏克蘭無人機系統所做的最新嘗試。該系統設計用於掃描大範圍的無線電頻率，識別無人機操作的頻率，並以強大的干擾信號進行干擾。理論上，這能讓俄軍干擾或癱瘓在爭議空域中作業的烏克蘭無人機。

然而，在實戰中，KOP-2系統未能抵擋戰場的現實。烏克蘭無人機操作員迅速鎖定其位置，並執行了一次精準打擊，使其無法運作。隨後第二次打擊，徹底摧毀了這套實驗性系統，使俄軍失去了一項稀有且昂貴的電子戰資產。

斯瓦羅格營強調，KOP-2系統並不常見，通常部署用於保護防空系統和指揮中心等高價值目標。因此，摧毀它不僅消除了直接的戰術威脅，也削弱了該地區俄軍陣地的整體防禦能力。

儘管俄羅斯努力在電子戰領域進行創新，但烏克蘭軍隊持續透過靈活的偵察、優越的戰術和精準的打擊，尋找並摧毀這些系統。這次成功也凸顯了烏克蘭部隊適應電子威脅的速度之快，他們利用自己的無人技術，智取並癱瘓了敵方的複雜設備。

據《Defence Express》先前報導，烏克蘭第92獨立突擊旅也曾利用國產SHARK偵察無人機和游蕩彈藥摧毀俄羅斯Kasta-2E2雷達，顯示烏克蘭在無人機作戰方面已建立明顯優勢。

烏克蘭第92獨立突擊旅利用無人機，鎖定並摧毀俄羅斯Kasta-2E2雷達系統。（擷取自影片）

