自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍武百科 > 海軍系統

【影】首採AIP系統撘配鋰電池 韓島山安昌浩級潛艦「蔣英實號」下水

2025/10/22 14:46

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓海軍今（22）日宣布，其委由韓華海洋建造的「島山安昌浩級」潛艦次批首艦「蔣英實號」（SS-087）正式下水。相較該級首批潛艦，蔣英實號無論在打擊、水下偵搜，以及戰場生存性能上都有顯著提升；更重要的是，該艦也是首艘同時搭載AIP、鋰電池系統的先進潛艦，有效制衡北韓可能秘密製造潛艦的戰略風險。

南韓防衛事業廳今日宣布，由韓華海洋建造的「島山安昌浩級」潛艦第二批次首艦「蔣英實號」（SS-087）下水，是該國首艘搭載AIP系統撘配鋰電池的先進潛艦。（南韓海軍官方Facebook）南韓防衛事業廳今日宣布，由韓華海洋建造的「島山安昌浩級」潛艦第二批次首艦「蔣英實號」（SS-087）下水，是該國首艘搭載AIP系統撘配鋰電池的先進潛艦。（南韓海軍官方Facebook）

南韓防衛事業廳（DAPA）表示，這艘最新下水的潛艦名為「蔣英實號」（장영실함, SS-087），取名自南韓朝鮮時代最具盛名的科學家，象徵該國自行研發的「島山安昌浩級」第二批次首艦正式亮相，對外展示先進的潛艦自製能力。根據規劃，該艦預計2027年完成泊港測試、海試等一系列測評後，才會正式交付南韓海軍，加入戰備序列。

值得一提的是，「蔣英實號」也是該級艦當中，率先搭載「絕氣推進系統」（AIP）並以鋰電池供電的成員，大幅提升其潛航時間與運作安全性，使南韓海軍的水下威懾再升級。

圖為2021年下水的島山安昌浩級首批次3號艦「申采浩號」（SS-086）。該批次潛艦約3千噸，排水量較小，且仍採鉛酸電池供電。（南韓海軍官方Facebook）圖為2021年下水的島山安昌浩級首批次3號艦「申采浩號」（SS-086）。該批次潛艦約3千噸，排水量較小，且仍採鉛酸電池供電。（南韓海軍官方Facebook）

南韓現有三艘「島山安昌浩級」（又稱張保皋III級）柴電潛艦，分別為首艦「島山安昌浩號」（SS-083）、「安武號」（SS-085），以及「申采浩號」（SS-086），排水量落在3千噸上下；次批艦則增加至3600噸，艦長也放大到89公尺，同時也升級了潛艦戰系、聲納系統，並強化潛射武器系統的「攻陸」能力，使綜合性能得到進一步提升。

根據規劃，該艦預計2027年完成泊港測試、海試等一系列測評後，才會正式交付南韓海軍，加入戰備序列；與此同時，「蔣英實號」後的二號艦、三號艦也都正在建造中，預估2028年、2031年成軍服役。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中