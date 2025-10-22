【影】首採AIP系統撘配鋰電池 韓島山安昌浩級潛艦「蔣英實號」下水

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓海軍今（22）日宣布，其委由韓華海洋建造的「島山安昌浩級」潛艦次批首艦「蔣英實號」（SS-087）正式下水。相較該級首批潛艦，蔣英實號無論在打擊、水下偵搜，以及戰場生存性能上都有顯著提升；更重要的是，該艦也是首艘同時搭載AIP、鋰電池系統的先進潛艦，有效制衡北韓可能秘密製造潛艦的戰略風險。

南韓防衛事業廳今日宣布，由韓華海洋建造的「島山安昌浩級」潛艦第二批次首艦「蔣英實號」（SS-087）下水，是該國首艘搭載AIP系統撘配鋰電池的先進潛艦。（南韓海軍官方Facebook）

南韓防衛事業廳（DAPA）表示，這艘最新下水的潛艦名為「蔣英實號」（장영실함, SS-087），取名自南韓朝鮮時代最具盛名的科學家，象徵該國自行研發的「島山安昌浩級」第二批次首艦正式亮相，對外展示先進的潛艦自製能力。根據規劃，該艦預計2027年完成泊港測試、海試等一系列測評後，才會正式交付南韓海軍，加入戰備序列。

值得一提的是，「蔣英實號」也是該級艦當中，率先搭載「絕氣推進系統」（AIP）並以鋰電池供電的成員，大幅提升其潛航時間與運作安全性，使南韓海軍的水下威懾再升級。

圖為2021年下水的島山安昌浩級首批次3號艦「申采浩號」（SS-086）。該批次潛艦約3千噸，排水量較小，且仍採鉛酸電池供電。（南韓海軍官方Facebook）

南韓現有三艘「島山安昌浩級」（又稱張保皋III級）柴電潛艦，分別為首艦「島山安昌浩號」（SS-083）、「安武號」（SS-085），以及「申采浩號」（SS-086），排水量落在3千噸上下；次批艦則增加至3600噸，艦長也放大到89公尺，同時也升級了潛艦戰系、聲納系統，並強化潛射武器系統的「攻陸」能力，使綜合性能得到進一步提升。

根據規劃，該艦預計2027年完成泊港測試、海試等一系列測評後，才會正式交付南韓海軍，加入戰備序列；與此同時，「蔣英實號」後的二號艦、三號艦也都正在建造中，預估2028年、2031年成軍服役。

