美軍官提另類戰略：若與中國開戰 別徹底摧毀港口

中國港口（圖為廣州港）是全球供應鏈的關鍵樞紐。有美軍官員警告，若在戰爭中徹底摧毀這類基礎設施，恐對全球經濟造成災難性衝擊，得不償失。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕若美中爆發戰爭，美軍是否應該摧毀中國的港口？美國陸軍國民警衛隊一名軍官內德弗勒（Micah Neidorfler）上尉，近日在陸軍專業期刊《軍事評論》（Military Review）上提出一個反直覺的戰略觀點：美軍應避免徹底摧毀中國的海運基礎設施，以確保其在戰後能迅速恢復功能，避免全球經濟崩潰。

根據國防新聞網站《Defense News》報導，摧毀敵方的戰略基礎設施，向來是美軍的核心準則。然而，內德弗勒警告，儘管美國正努力與中國經濟「脫鉤」，但從iPhone到稀土，美國乃至全球經濟在各方面仍高度依賴中國的產業與進出口。若在戰爭中摧毀中國的港口，即便贏得軍事勝利，也可能因全球經濟的重創而成為一場「得不償失的慘勝」。他認為，由於中國不可能無條件投降，戰爭最終必然走向談判，屆時恢復戰後貿易將至關重要。

改採「可逆式癱瘓」 精準打擊特定設施

內德弗勒為此兩難提出了創新的解決方案：採取「可逆式癱瘓」戰術，而非全面摧毀。他分析，港口是由眾多脆弱子系統所組成的複雜實體，例如起重機、碼頭、鐵路調車場與儲油槽等。美軍陸軍近年發展的「精準打擊飛彈」（PrSM）、「堤豐」（Typhon）中程火力系統與「暗鷹」（Dark Eagle）極音速武器等長程火力，有能力對這些特定目標進行外科手術式打擊。

他主張，此舉既能在戰時有效癱瘓港口功能，又因相對易於修復，能讓中國在戰後迅速重返海上貿易，同時也降低了直接攻擊中國本土的衝突升級風險。

轉攻海外港口當籌碼 專家質疑可行性

內德弗勒還提出了另一項替代策略：利用陸軍部隊攻佔中國在海外持有或營運的港口，作為談判籌碼。然而，此構想遭到其他專家的質疑。外交政策研究所研究員亨利（Lonnie Henley）便指出，美軍海、空軍已具備封鎖中國海上貿易的強大能力，額外攻佔第三國港口的附加價值不大，且會引發複雜的主權問題。他也質疑陸軍長程飛彈在太平洋戰爭中的角色，認為尋找發射陣地、後勤補給與防禦反擊，都將是巨大挑戰。

