黃海中國構造物首見人員活動 南韓議員：疑具軍事用途

中國在黃海韓中暫定措施水域設置的巨型鋼鐵構造物，以鑽井平台為基礎打造。（南韓國會議員嚴泰永國會公佈照片）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會議員李炳鎮22日證實，中國在黃海韓中「暫定措施水域」（Provisional Maritime Zone，PMZ）設置的構造物上，首次發現有中方人員活動。李炳鎮強調，南韓政府應根據對等原則，採取相應措施。

中國聲稱是深海養殖設施的構造物「深藍2號」上，被發現有5名人員活動。（南韓國會議員李炳鎮在國會公佈照片）

韓聯社報導，南韓執政黨「共同民主黨」國會議員李炳鎮22日在國會農林畜產食品海洋水產委員會公開了中國構造物的最新畫面。

李炳鎮說，從圖片來看，中國去年設置、聲稱是深海養殖設施的構造物「深藍2號」上，共發現有5人，其中在構造物最下方的一人身穿潛水服，並在整理氧氣瓶。

李炳鎮分析認為，海洋養殖設施作業通常不需穿潛水服或使用氧氣瓶，且圖片中還出現疑似快艇的船隻，由此來看，中方人員似乎並非在進行養殖作業。

李炳鎮強調，中國在黃海韓中暫定措施水域設置的構造物有可能具有軍事用途，「深藍2號」設施上也可能存在人員駐紮的可能性。他說：「南韓政府有必要根據對等原則，及時採取應對措施，守護海洋主權。」

位於南韓西部海域的韓中暫定措施水域，是兩國專屬經濟區（EEZ）重疊海域的一部分，由兩國政府共同管理水產資源，兩國漁民均可作業。中方此前不斷表示，黃海構造物為漁業養殖設施，與領土主權無關。

