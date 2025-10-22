台灣福音？洛馬擬改裝現役飛彈 打造低成本不對稱戰力武器

JASSM是美國目前最具威力的傳統（非核彈頭）空對地遙攻武器。（取自洛馬官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為因應五角大廈在新時代戰爭中對大規模、低成本彈藥的迫切需求，美國國防巨擘洛克希德馬丁（Lockheed Martin）正在研究一項新策略：將現役的昂貴高階飛彈，改裝成更便宜、更易於量產的「平價版」。此舉可能為未來的武器採購帶來革命性變化。

根據國防新聞網站《Breaking Defense》報導，洛馬飛彈與火控部門總裁卡希爾（Tim Cahill）上週在一場國防工業會議的場邊受訪時透露，該公司現有的許多精良系統，例如「聯合空對地距外飛彈」（JASSM）及其反艦衍生型LRASM，實際上可以轉變為模組化系統，依需求進行性能的增減。

卡希爾指出，降低成本的方法有多種角度。他舉例，可以換用「較不昂貴或精緻」的導引零組件、更多地採用3D列印等積層製造技術，甚至可以「拔掉」能讓飛彈匿蹤的特殊塗層。這些調整旨在滿足五角大廈對於可負擔的大規模致命火力的戰略目標。

俄烏戰爭的經驗顯示，使用一枚造價數百萬美元的先進防空飛彈，去攔截一架僅數萬美元的無人機，在成本效益上是一場「虧本的消耗戰」。這種不對等的消耗，正驅使五角大廈尋求更便宜、可大量生產的彈藥。川普政府已透過增加年度預算、提供額外資金等多種方式，力求擴大彈藥產能。以共用機體的JASSM與LRASM為例，五角大廈的目標是在2030財政年度前，將其年產量從1100枚翻倍至2200枚。

產能挑戰仍存 關鍵零件供應鏈吃緊

然而，要實現大規模量產仍面臨嚴峻挑戰。卡希爾坦言，國防供應鏈在近年飽受疫情與烏克蘭戰爭需求的雙重衝擊，供應商「需要幫助」。他特別點出，像固態火箭發動機和尋標器這類「複雜」的關鍵零組件，是他「始終感到擔憂」的部分。此外，獲取足夠的鈦等稀有金屬原料，也「一直是場奮鬥」。洛馬正與美國政府積極討論，以確保無論政府要求多大的增產幅度，供應鏈都能夠跟上。

