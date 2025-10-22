軍武書摘》美中開戰的終極指南

《美中開戰的終極指南》書封。（野人出版提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為美國總統川普鷹派大將的白宮顧問納瓦洛（Peter Navarro），近期再推出新著《美中開戰的終極指南》，長期關注中國議題的他，繼《美、中開戰的起點》等著作之後，再度剖析美、中在全球地緣政治版圖的消長，以及如何透過軍事與經濟實力來謀求和平。除了剖析兩國的軍事開支與投資外，同時也解釋了為何川普在第二任期，運用更大規模的關稅手段與中國對抗。

本報獲野人出版授權，節錄一段《美中開戰的終極指南》的內容章節，讓您一窺美、中的軍事對壘、軍事支出與影響。

【第六章：誰在軍事上花了更多錢？】

問題：哪一國的軍事開銷較大？

❶ 中國 ❷ 美國

因為我們的重點是放在中國快速擴軍的潛在危險，你們可能會想要回答❶「中國」。但不要太快下結論。

雖然中國快速發展軍事實力，但美國在兩個重要領域的數據仍然遠遠超過中國：總支出和國內生產總值（GDP）。

等等，那到底誰才是好戰國家？

事實上，「美國的軍事支出比中國高得多」的論點，常被拿來反駁中國威脅論的可能性。但這個論點其實因為幾個重點而充滿漏洞。

最重要的是，直接比較總軍事支出會帶來很大的誤解。美國軍方在全球部署武力，但中國主要是在亞洲部署區域武力。以武器的角度來看，美國的納稅人也許支付了十艘航空母艦的錢，但只有其中幾艘在亞洲巡邏。

其次，中國為了國防花費的一塊錢，比美國為了國防花費的一塊錢，能產生的效益更大。中國軍方人員的薪資和福利，遠低於美國的軍方人員。另外，在中國製造武器系統廉價得多，不只是因為中國的廉價勞力降低了製造成本。是的，中國的水和空氣很髒，而且工廠環境很危險，但製造成本的確很便宜。

還有一個讓人不安的事實降低了中國的成本：中國不用為軍事研究和開發付出同樣的花費。其中一個主要的原因是，中國引以為豪的駭客，竊取了五角大廈和私人公司國防包商的最新武器設計。另一個原因是，中國對很多買來的外國技術進行非法的逆向工程（reverse engineers）。

在逆向工程方面，俄羅斯是最大的受害者。在俄羅斯將蘇愷-27戰鬥機（Sukhoi-27）賣給中國後，中國將其複製，並立即在世界市場上銷售低價版本，因此壓縮了俄羅斯的銷售空間。可笑的是，當中國被指控同時也複製了蘇愷-33戰鬥機時，中國的反駁是殲-15複製品的效能更好。這是事實，也的確是敵手交鋒時會遇到的問題。中國不只偷竊外國技術，還能加以改進。

基於這些理由，因為中國軍事支出遠低於美國就感到安心，是不正確的。尤其是在不久的將來，在中國的GDP持續大幅超越美國，而美國經濟持續創下歷史新低的同時，支出趨勢線可能會交錯。

事實上，只要深入探討國防支出的現實狀況，中國每年僅用較少的GDP順利擴軍，應該更讓人感到不安。中國在軍事發展方面的經濟支援，引出另一個更嚴肅的問題：

正如美國對一次大戰的德意志帝國、二次大戰的納粹德國和日本帝國採取的行動一樣，中國最終是否能對美國採取同樣的動作？也就是說，中國是否能夠使用強大的製造力，在戰場上打敗美國？

