自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

俄襲基輔致至少2人死亡 烏能源設施也遭襲

2025/10/22 14:50

烏克蘭當局今（22）日稱，俄羅斯無人機和飛彈襲擊首都基輔。圖為在基輔的消防員。（路透）烏克蘭當局今（22）日稱，俄羅斯無人機和飛彈襲擊首都基輔。圖為在基輔的消防員。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭當局今（22）日稱，俄羅斯在夜間對烏克蘭能源基礎設施發動大規模攻擊，以無人機和飛彈襲擊烏克蘭首都基輔，造成至少2人死亡。

根據法新社報導，基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）22日在Telegram上表示，基輔凌晨遭遇無人機襲擊，造成至少2人死亡和大樓受損。

烏克蘭能源部長斯格林丘克（Svitlana Grinchuk）在Facebook上指出，俄羅斯在夜間對烏克蘭能源基礎設施發動大規模襲擊。

烏克蘭官員還報告至少其他3個地區也遭遇大規模無人機襲擊，其中包括札波羅熱州。烏克蘭當局稱該州有數人受傷，還有數千人面臨斷電窘境。

在此次襲擊發生之前，美國總統川普曾呼籲俄羅斯和烏克蘭停止在當前戰線上的戰爭。川普21日說，他已擱置與俄羅斯總統普廷在匈牙利布達佩斯會晤的計畫，因為他不想讓該會晤「浪費時間」。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中