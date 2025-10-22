俄襲基輔致至少2人死亡 烏能源設施也遭襲

烏克蘭當局今（22）日稱，俄羅斯無人機和飛彈襲擊首都基輔。圖為在基輔的消防員。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭當局今（22）日稱，俄羅斯在夜間對烏克蘭能源基礎設施發動大規模攻擊，以無人機和飛彈襲擊烏克蘭首都基輔，造成至少2人死亡。

根據法新社報導，基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）22日在Telegram上表示，基輔凌晨遭遇無人機襲擊，造成至少2人死亡和大樓受損。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭能源部長斯格林丘克（Svitlana Grinchuk）在Facebook上指出，俄羅斯在夜間對烏克蘭能源基礎設施發動大規模襲擊。

烏克蘭官員還報告至少其他3個地區也遭遇大規模無人機襲擊，其中包括札波羅熱州。烏克蘭當局稱該州有數人受傷，還有數千人面臨斷電窘境。

在此次襲擊發生之前，美國總統川普曾呼籲俄羅斯和烏克蘭停止在當前戰線上的戰爭。川普21日說，他已擱置與俄羅斯總統普廷在匈牙利布達佩斯會晤的計畫，因為他不想讓該會晤「浪費時間」。

