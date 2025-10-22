川普派艦隊施壓反遭亮劍 委內瑞拉秀俄製超音速飛彈嗆聲

委內瑞拉空軍的Su-30MK2戰機，翼下掛載俄製Kh-31超音速飛彈（紅框處）。（圖：委內瑞拉空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕委內瑞拉近日高調展示其空軍裝備的俄製Kh-31超音速反艦飛彈，引發美國軍方高度關切。根據軍聞網站「戰區」（The War Zone）報導，美方擔憂這款速度高達3.5馬赫的飛彈，將對美國海軍部署在加勒比海的艦隊構成嚴重威脅，使美國的「後院」出現新的潛在軍事危機。

美軍擔憂的核心，是委內瑞拉空軍Su-30MK2戰機所配備的Kh-31系列飛彈。這款飛彈以其高達3.5馬赫的超音速飛行能力著稱，大幅縮短了敵方防空系統的反應時間，突防能力極強。Kh-31主要有兩種型號：用於攻擊水面艦艇的反艦型Kh-31A，以及用於摧毀敵方雷達設施的反雷達型Kh-31P。

報導指出，儘管目前尚不確定委內瑞拉是否已從俄羅斯獲得了反艦型的Kh-31A，但即便其擁有的是反雷達型的Kh-31P，同樣能對美軍艦艇造成致命威脅。因為現代軍艦極度依賴雷達進行偵蒐與作戰，一旦雷達被Kh-31P鎖定並摧毀，整艘船艦將形同陷入癱瘓。

回應川普軍事施壓 委國高調亮劍

此次緊張情勢的導火線，源於委內瑞拉當局近期發布的一段影片。影片中，其主力Su-30MK2戰機掛載著Kh-31飛彈，在該國沿海地區飛行。此舉被廣泛解讀為對美國總統川普派遣海軍艦隊至加勒比海地區進行巡弋的直接回應，充滿了「亮劍」的挑釁意味，意在展示其具備反介入/區域拒止（A2/AD）的能力。

面對委內瑞拉的舉動，美國並非僅止於口頭擔憂。報導提及，美軍已在委內瑞拉附近集結部隊與資源，以確保海軍陸戰隊的登陸能力。這顯示華府已將此視為一項實際的軍事威脅，並著手進行因應準備。

