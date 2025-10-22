指台灣是導火線 川普大將納瓦洛新書「美中開戰的終極指南」說分明

現為白宮顧問的納瓦洛（Peter Navarro）是川普的鷹派大將，其著作《美中開戰的終極指南》近期上市。（歐新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普就任第二任期後，將關稅戰的矛頭從中國等國擴及至全世界，引發政治與經濟動盪。促成全球對等關稅的美國鷹派大將、白宮顧問納瓦洛（Peter Navarro），近期於新著《美中開戰的終極指南》之中，剖析川普關稅抗中的原因及武器發展。事實上，納瓦洛很早就看出中國武器崛起的意圖，亦認知不能與之經濟合作帶來更多威脅，更點名台灣是戰爭潛在導火線。

10月1日上市的《美中開戰的終極指南》由野人出版，書籍介紹提及，納瓦洛是川普「全球對等關稅」戰略締造者，也是川普兩屆任期親自任命的貿易顧問。早在20年前，他就看清中國以武力崛起，斷言與中國維持經濟合作，只會迎來更多威脅，因此也解析身為川普政治決策靈魂人物的納瓦洛，為何對中態度始終強硬，以及背後底層邏輯。

《美中開戰的終極指南》這本書共有6部45章，除了對於中國「和平崛起」提出批判外，也針對美、中兩強的核武、飛彈、海軍、太空及空軍等各方面進行對比與分析。同時也將台灣、北韓、日本、越南及南海等，納入衝突可能爆發的導火線，以及兩國開戰後的潛在戰場為何。另外，包括美國是否能以妥協換取和平，或經濟、軍事實力等尋求和平的策略，本書都有提及。

此外，這本書還有探討，美國與中國是否透過一場「大交易」，以台灣與東海、南海等地主權做為籌碼，謀求亞洲的和平。納瓦洛引述前AIT理事主席、布魯金斯研究院學者卜睿哲（Richard Bush）所言，他第一次聽到「大交易」的直接反應是氣到抓狂，因為絕對行不通，台灣人有權利對此發表意見，且中國想要在東海、南海擴張，是為了擁有更大的戰略縱深，以建構國家防禦體系，「大交易」與中國自身國家利益相違背。

《美中開戰的終極指南》10月1日正式販售。（野人出版提供）

