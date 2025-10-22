自由電子報
軍情動態

台灣HIMARS戰力將三級跳？ 美軍擬升級火箭可「一彈三殺」

2025/10/22 15:56

美軍用「海馬士」射PrSM飛彈。（圖：美國陸軍）美軍用「海馬士」射PrSM飛彈。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防巨擘通用原子電磁系統（GA-EMS）近日揭露一項革命性的武器概念，計畫將其研發的「長程機動彈體」（LRMP），作為子彈藥整合進「海馬士」（HIMARS）機動火箭系統中。此舉形同將一枚火箭變為「空中航母」，可釋放多枚能獨立攻擊不同目標的智慧彈頭，將賦予HIMARS全新的遠程反艦飽和攻擊能力。

根據軍事網站《Naval News》獨家專訪，通用原子武器部門主管魯克（Mike Rucker）詳述了此項計畫。其核心概念是將3枚LRMP子彈藥，裝入一枚「增程導引多管火箭系統」（ER-GMLRS）火箭中。當火箭飛行至約150公里遠的目標區上空時，再將3枚LRMP釋放出去，這些子彈藥本身具備滑翔能力，可再飛行約120公里，打擊各自的目標。

這意味著，HIMARS系統的打擊範圍，將從原本的增程火箭150公里，一口氣延伸至約250公里，且具備「一彈三殺」的多目標打擊能力。魯克也證實，他們正研究將LRMP整合進射程更遠的「精準打擊飛彈」（PrSM）中，屆時一枚飛彈可攜帶的子彈藥數量將更多。

無GPS也能打 靠「看地圖」與紅外線鎖敵

LRMP被稱為「智慧彈藥」，關鍵在於能在GPS訊號被干擾環境下作戰。飛行中段使用底部地形影像感測器比對地圖導航，飛抵目標上空後轉為近90度垂直俯衝攻頂，並啟動鼻端紅外線尋標器終端鎖定。這種獨特的攻擊模式能有效打擊艦艇最脆弱的頂部。

為陸戰隊印太部署量身打造 2026年底交付

魯克證實，美國陸戰隊高度關注這項技術，並將其視為HIMARS系統反艦戰力的關鍵升級方案。通用原子透露，LRMP的飛行特性與機翼展開測試已於兩個月前在尤馬試驗場完成驗證，目前正全力驗證其多模式影像匹配導引系統，預計將在2026年底前完成最終測試，並交付給部署在印太地區的美國陸戰隊單位。這項從戰場前線需求出發的創新，正快速從概念走向現實。

