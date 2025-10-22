【影】全球首款AI垂直起降無人機 V-BAT兄弟機「X-BAT」曝光

〔記者陳治程／綜合報導〕日前才與漢翔合作結盟，並在參與台北國際航太暨國防工業展後，正式啟用台北辦公室的美國新創國防公司Shield AI，繼推出獲美、日、荷等國青睞的「V-BAT」偵打一體無人機後，今（22）日再公布一款全新的戰鬥無人機「X-BAT」；該機以AI自主運作、垂直起降為賣點，結合前衛的無尾翼設計，展現未來的「忠誠僚機」新樣貌。

美國國防新創公司Shield AI今日宣布推出新型戰鬥無人機「X-BAT」，強調是全球首款撘載AI自主系統、可垂直起降的先進機種。（Shield AI官方X帳號）

由Shield AI全新打造的「X-BAT」戰鬥無人機，撘載自家的「Hivemind」人工智慧（AI）自主平台，可撘載於發射車上並回收重複使用；且可視任務需求撘載對空、對地武器，甚至是電戰套件，具備陸、海、空全域作戰的部署彈性。根據官方數據，該機最大升限至少5萬呎（15240公尺）、航程至少2千浬（3704公里），帳面性能不俗。

請繼續往下閱讀...

X-BAT與同公司的V-BAT無人機屬同系列產品，但X-BAT採定翼機構型、無垂直尾翼，整體造型簡潔、流線，設計深具前瞻性。（Shield AI官方X帳號）

此外，該機雖具備定翼機的氣動力外型，但機翼在機動時可收疊，且機尾並無傳統的垂直尾翼，使其造型近似美國空軍現役的B-2、以及測試中的B-21戰略轟炸機，設計相當前衛；加上內置彈艙，整體功能上更像是一款「忠誠僚機」。

X-BAT具有內置彈艙空間，可就任務需求撘載對空或對地武器，支援空中打擊所需。（Shield AI官網）

根據官方規畫，X-BAT無人機預計明（2026）年首飛、2028年具備任務能力，最快2029年起便可投入量產，在未來的戰鬥無人機領域提供另種新選擇。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法