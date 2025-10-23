美方擬加速軍工技術釋出 學者倡爭取「忠誠僚機」、雷達與VLS技術

美國官方將公布新的全球性指導方針，加速評估程序及技術釋出的可行性，以利包括台灣在內的防衛夥伴取得相關技術。學者拋可擴大合作，考慮爭取如XQ-58「女武神」無人戰鬥機（見圖）這類AI「忠誠僚機」，當成先進戰機F-35的替代方案，守住台海制海制空權。（資料找，取自美軍DIVDS網站）

〔記者方瑋立／台北報導〕針對美台國防工業會議傳出美方將加速技術釋出、讓夥伴更快取得相關技術，也將著重讓裝備交付時程暢通等訊息，國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌受訪表示，短期內最有可能延續並擴展的領域仍是「AI無人機」相關技術，但也可能會朝潛艦續造、海軍水面艦的先進感測與發射系統等方向爭取更多釋出。

舒孝煌受訪說，台美在AI、無人機領域現在已經有與Kratos、安杜里爾（Anduril）等美商合作基礎，美商在無人機市場上也瞄準台灣，擴大技術轉移短期內看起來也不太會脫離此領域。至於其他可能的技術項目，舒孝煌點名潛艦續造與海軍水面艦所需的先進雷達與垂直發射系統。

他說，海軍正在打造6000噸級巡防艦的「震海計畫」，未來應會希望取得像MK41、標準型飛彈，或相位陣列電子掃描雷達等裝備；加上作戰管理系統（CMS）已獲同意釋出，雷達與垂直發射系統可能是我方下一波爭取的重點，以及EK-2預警機與反潛直升機等裝備，都是國軍希望獲得的項目。

另外，舒孝煌也指出，協同作戰飛機或忠誠僚機已慢慢開始成為市場主流，若未來擔心台海制空權難以完全獲得、戰鬥機難以起飛，他認為一種具有「空對空」或「空對海」作戰能力的無人機，是一個思考的方向，如Kratos發展的XQ-58「女武神」無人戰鬥機。

舒說明，這類更先進的無人機並非消耗品，可以載彈、有空戰或對地攻擊能力，甚至可於公路起降，尤其台海作戰範圍較短，不需讓它跟著戰機機動，可由地面站控制，再利用其自身AI作戰能力來執行危險任務，可以考慮作為若美方不願提供F-35等先進戰機的替代方向。

舒孝煌說，在美方國防新創公司帶頭「加速交貨」，甚至無人機和先進彈藥都可以要求在台灣本土生產的情況下，建立生產線、彈藥供應鏈直接合作都是可以與美方討論的議題。不過，他也提醒，美軍仍會希望大型關鍵系統仍應按照其流程進行，如雷神等大廠的飛彈，就有多次、嚴格的驗證程序。

因此，即便美方已釋出願意加速處理軍購延遲訊號，台灣也應該在各方面「準備好」。舒孝煌說，這不僅是接裝速度，也包括訓練、後勤、作戰概念的調整與部隊整編。他建議，在少子化時代，已經取得新裝備就應著手思考是否淘汰舊裝備、減輕後勤與人力壓力，集中讓新裝備單位滿編。

舒孝煌強調，國軍同時也要避免「拿新裝備打老戰爭」，從戰略、戰術到戰法，都應與新裝俱進，他以M109A7為例，表示新型火砲射程與運用概念與傳統火砲不同，未來作戰方式必須同步做根本修正，期待在未來漢光演習中看到新裝備帶來的實際改變。

