烏克蘭空防大躍進 擬採購逾百瑞典獅鷲戰機

2025/10/23 06:44

烏克蘭總統澤倫斯基（左）訪問瑞典，在瑞典航太巨擘紳寶公司與瑞典總理克里斯特森（右）會晤。（法新社）烏克蘭總統澤倫斯基（左）訪問瑞典，在瑞典航太巨擘紳寶公司與瑞典總理克里斯特森（右）會晤。（法新社）

首次上稿 00:49
更新時間 06:44

〔國際新聞中心／綜合報導〕瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）22日說，在與烏克蘭簽署1份加強航空合作的意向書後，烏克蘭可能購買多達150架「獅鷲」（Gripen）戰鬥機。

克里斯特森與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）共同出席記者會時指出，這份意向書將為「一項非常龐大的國防產業合作案」奠定基礎，烏克蘭將採購「大概100到150架新型獅鷲E戰機，這些戰機目前正開始生產。」

意向書並未列出具體日期，且明定其為非具約束力文件。但克里斯特森說，這份意向書的簽署是「一段漫長旅程的開始」，交易的時間規模可能為10年到15年；若一切順利，首批戰機可望在3年內交付烏克蘭。

澤倫斯基則說，「獅鷲戰機是我軍的優先項目」，他希望最快在2026年就能看到「初步成果」。

澤倫斯基22日在訪問挪威之後轉往瑞典，這是他展開歐洲多國訪問行程的第2站，在瑞典南部城市林雪平（Linkoping）的航太巨擘紳寶公司（Saab），與克里斯特森會面，希望在俄羅斯攻勢加劇、和平談判停滯之際，鞏固歐洲對基輔的支持。

瑞典國防部長楊森（Pål Jonson）在接受《法新社》訪問時指出，關於提高生產、訓練與融資等問題，仍有許多細節尚待敲定，「但只要雙方有意願，瑞典、烏克蘭兩國一定能找到辦法。」

克里斯特森告訴記者，在融資問題上，「一項重要的進展」可能「最快明天就會出現」。歐盟理事會將在23日開會討論，是否可動用凍結的俄羅斯資產支援烏克蘭，克里斯特森將與澤倫斯基一同前往布魯塞爾，參加相關討論。

澤倫斯基強調，獅鷲戰機是世界上最好的戰機之一，有獅鷲戰機加入，烏克蘭的空中防禦將進一步升級，成為阻止俄國侵略的重要籌碼之一。

