【影】立陶宛接收首批UH-60M黑鷹直升機 我有望增購武裝版黑鷹

The Lithuanian Air Force has completed pre-flight checks and made the first test flights of its UH-60M Black Hawk helicopters. The flights went smoothly and all systems worked perfectly. pic.twitter.com/JBJ9RUy9al — Lithuanian MOD （@Lithuanian_MoD） October 21, 2025

〔記者陳治程／綜合報導〕立陶宛武裝部隊21日宣布，其向美國採購的4架「黑鷹」直升機，首批2架日前已抵達國內、並試飛成功。根據該國規劃，這4架UH-60M型機將汰換現已服役逾30年、即將屆壽的俄系直升機，加速立陶宛軍備現代化之餘，也提升與北約盟友的作業互通性。

請繼續往下閱讀...

立陶宛是在2020年獲美同意採購該型機，起初數量達6架，後由該國簽約採購4架，採2+2方式籌獲，總金額2.13億美元（約新臺幣64.68億元），以汰換現有的俄製Mi-8T直升機；全案原定去（2024）年起交付，但受到產線、基地後勤建設延宕，以及人員受訓時程展延等因素，首批新機延到今年才交機。

立陶宛國防部21日宣布，其向美國購買的首批2架UH-60M「黑鷹」直升機，現已正式返抵國門，有效現代化該國武裝部隊空中兵力。（立陶宛武裝部隊官網）

根據規劃，立陶宛UH-60M機隊預計部署至希奧利艾空軍基地（Šiauliai Air Base），負責執行各項運輸與巡邏任務。

有鑑於俄羅斯入侵烏克蘭凸顯侵略野心，因此，立陶宛計畫明年至2030年的5年間，將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）的5%至6%，並提出訂購44輛「豹2A8」主力戰車、與北約國家聯合採購CV90步兵戰鬥車，以及本土155公厘砲彈生產線等多項軍購計畫，以滿足戰備需求。

立陶宛引進黑鷹直升機，並在官方社群專圖介紹性能諸元。（立陶宛國防部官方X帳號）

歐洲目前已有12國採購UH-60M直升機，而最新加入的希臘是在去年下訂達35架，凸顯其作戰性能已廣受認可；另一方面，我國也傳出有意增購30架「武裝版」黑鷹，但相關消息尚未獲官方確認，後續是否建案採購？還有待進一步追蹤。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法