美軍採購第四代IRST21紅外線追蹤系統 我F-16前年獲得可抓殲20

圖為F-18版的軍團IRST莢艙（機腹前）。（圖取自洛馬官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕洛克希德馬丁集團20日宣布，獲得美國海、空軍合約，為現役第4代戰機採購改良版「紅外線搜索追蹤系統21 Block II」（IRST21 Block II）系統並全速量產，將由F/A-18E/F、F-15與F-16戰機掛載執勤，可遠距偵測並追蹤對手匿蹤戰機。

軍聞網站「Army Recognition」報導，這項總額2.33億美元（約新臺幣72.1億元）合約，為「絕對固定價格合約」（FFP），而洛馬將啟動全速量產，加速向美國海軍與空軍國民兵交付IRST21 Block II。

請繼續往下閱讀...

洛馬表示，「IRST21」整合尖端光學組件、先進處理器與演算法，並採用被動探測模式，可有效降低遭探測風險，性能也優於歐洲或俄製戰機的同類IRST系統。最新版Block II可有效克服天候、雷達雜訊與電磁干擾等條件限制，並透過與戰機主動相位陣列（AESA）雷達與視距外（BVR）飛彈搭配，大幅提升偵測距離與有效射程，讓第4代戰機獲得更廣泛的視距外與先制攻擊能力。

報導說，美國空軍先前已由F-15與F-16戰機，在進氣道下方掛載裝有IRST的「軍團莢艙」（Legion Pod）進行測試，也能與之整合，並於2022年達初始作戰能力（IOC）。美國海軍也為F/A-18E/F戰機採購IRST，安裝在機腹中線副油箱前部，與AN/APG-79雷達搭配測試，並於今年2月達IOC，如今獲得大單，足證性能已獲美軍肯定。未來IRST21 Block II還可望用於偵測、追蹤與識別匿蹤巡弋飛彈、匿蹤戰機及複數目標，有效提升美軍擊殺鏈運作效能與戰力優勢。

而我國則是在2023年8月獲美國准售，我國國防部當時指出，本次美方同意供售之紅外線搜索追蹤莢艙，是配合F-16V BLK70戰機研發的最新型式，可進一步強化戰機對遠距目標偵測追蹤能力，大幅提升空中作戰效能。而國軍F-16加裝後，這款紅外線搜索與追蹤系統的偵測距離約為150公里，可為台海空防增加更多的預警時間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法