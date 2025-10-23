無人直升機再+1 波音公布新概念無人傾斜旋翼機簡直魚鷹翻版

波音13日公布1款名為「協同轉型旋翼機」（CxR）的全新概念無人傾斜旋翼機。（圖取自波音）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕在塞考斯基本月13日推出無人版黑鷹直升機的同時，波音13日也公布1款名為「協同轉型旋翼機」（CxR）的全新概念無人傾斜旋翼機，未來可望支援美國陸軍有人直升機隊，發揚「有人／無人組合」（MUM-T）協戰能量。

軍聞網站「The Aviationist」報導，波音在華盛頓特區舉行的美國陸軍協會（AUSA）年會活動上，首度公開此全新構想與「CxR」無人旋翼機概念圖，其借鏡美空軍的「協同戰鬥航空器系統」（CCA）計畫，盼能在未來有效支援包含AH-64「阿帕契」攻擊直升機在內等美陸軍現役有人直升機隊，共同執行作戰和後勤運輸等任務，拓展「有人／無人組合」協作能力，於戰場上克敵制勝。

根據波音提供資料顯示，「CxR」是1款具模組化、多用途特性的自主傾斜旋翼平臺，以渦軸發動機為動力，配備2具螺旋槳，提供最高463公里時速。而依照不同任務需求，酬載重量介於1000至2000磅（約450至900公斤），且能透過C-130運輸機運輸，發揮美軍強大的快速投射部署優勢。

波音表示，「CxR」作為全新次世代無人飛行載具，目標是躋身美軍無人機分類的「Group 4/5」，屬大型戰略無人機類別。根據美軍分類，4至5類的無人機重量大於1320磅（約598公斤）。日後若付諸實行並獲美軍採用，將成為美陸軍繼MQ-1C「灰鷹」無人機之後，實際操作的第2款大型無人機系統。

