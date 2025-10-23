賴清德、顧立雄當預官獲表揚肯定 江啟臣、蔡適應服役遇中共軍演

賴清德總統服役時在金防部南雄獅第5步兵營擔任衛生排排長，除負責部隊醫療工作，也肩負太武山駐軍醫療工作。圖為賴清德金門服役時的留影。（擷取自賴清德YouTube）

〔記者羅添斌／台北報導〕藝人閃兵爭議引發各界討論，在政界來說，賴清德總統服役時是軍醫排長，由於表現優異還曾獲金防部指揮官表揚，國防部長顧立雄同樣是以預官身份服役，並在陸軍的「船舶營」提任排長。立法院副院長江啟臣在陸軍「海龍蛙兵」部隊服役，前立委蔡適應則是陸軍工蜂六型火箭營排長，兩人服役時都曾遇到1995及96年台海飛彈危機的部隊應處。

賴清德2023年在總統大選期間在YouTube頻道發布影片，回顧抽中赴金門當兵的軍旅生涯。賴清德指出，他先到衛生勤務學校受訓2個月，準備抽籤下部隊，「籤抽出來的時候，現場還沒有抽籤的人都鼓掌，感謝我，因為我抽到二八四師，部隊在金門」。他抽中的金門二八四部隊為俗稱「金馬獎」的外島籤。

賴清德（最右排後者）昔日服兵役照片，與同梯在金門太武山上的「毋忘在莒」石碑前合影。（擷取自賴清德YouTube）

賴清德是在金防部南雄獅第5步兵營擔任衛生排排長，除負責部隊醫療工作，也肩負太武山駐軍醫療工作。他回憶說隸屬的步5營被抽中要衛生裝備檢查，他與同袍努力整理，最終獲得陸軍指揮部「零缺點」高評價，而退伍時，還獲得金防部指揮官宋心濂頒發的「防區十大優秀軍官」肯定。

國防部長顧立雄服役時是運輸排少尉排長，入伍日期是1980年10月11日，退伍日期1982年8月25日，核發顧立雄退伍令的則是時任陸軍總司令蔣仲苓。

服役時是運輸排少尉排長的國防部長顧立雄，上任後推動各項改革，獲得各方正面評價。（資料照）

顧立雄回憶服役過往時曾說，他們當年共有兩位少尉預官排長同時分發到「船舶營」，要分別派任到兩個船舶連去，其中一個船舶連正要調防到馬祖，另一個船舶連則是留在基隆營區。兩位預官因此進行抽籤，顧立雄抽中的船舶連是留在基隆的船舶連，另一位預官抽中的則是要去馬祖的船舶連報到。顧立雄說，「整個役期我都在基隆，直到退伍的那一天，我才看到從馬祖返台退伍報到領退伍令的另一位預官」。

立法院副院長江啟臣，31年前從政大外交系畢業後入伍服役，因緣際會成為駐守金門前線的陸軍「海龍蛙兵」，夜巡、移防、二級戒備樣樣來。（江啟臣提供）

立法院副院長江啟臣，31年前剛從國立政治大學外交系畢業，他在台海危機前的1994年8月入伍，10月便抽中「金馬獎」，加入駐紮金門的陸軍航特部兩棲偵察營，也就是俗稱的「海龍蛙兵」，1996月7月退伍。他在日前接受本報專訪時說，台海飛彈危機期間，部隊當時嚴密戰備10個月，夜間巡邏、聯手軍情局協防，並升級為二級戒備，肅殺氛圍不言而喻，「只差子彈沒有上膛而已」。

前民進黨立委蔡適應（後排右3）在台海飛彈危機期間擔任砲兵聯絡官，見證工蜂六型多管火箭及所屬官兵增援金門的過程。（蔡適應提供）

前立委蔡適應於2016年至2024年間擔任立委，具有國防、外交深厚素養，更在1995年至1999年間擔任陸軍志願役砲兵軍官，最終以上尉軍階退伍。中國解放軍於1995年7月向台海發射彈道飛彈恫嚇時，蔡適應擔任砲兵802營少尉聯絡官，部隊接獲高層密令，隨即將一個經過中科院檢整的「工蜂六型」多管火箭連，同所屬官兵趁夜分批自高雄新濱碼頭運至金門。

蔡適應說，即使在緊繃的局勢下，少數人心中難免埋怨，但不會溢於言表、哀求說不要去，更沒有出現逃兵情形。所有官兵到金門後，皆依台灣本島律定的課表操練，不僅挺過台海危機，更全數平安退伍。

