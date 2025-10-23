華爾街日報驚爆美鬆綁飛彈限制 烏克蘭已用英製武器打俄國本土

「暴風之影」（Storm Shadow）匿蹤巡弋飛彈。（圖擷取自MBDA官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》22日獨家披露，美國川普政府已悄然解除一項關鍵限制，允許烏克蘭使用由英國提供的「暴風之影」（Storm Shadow）長程匿蹤巡弋飛彈，打擊俄羅斯境內目標。烏克蘭軍方已證實，於21日利用此「綠燈」成功襲擊了一座俄國軍工廠。然而，川普本人在報導刊出後，立即在社群媒體上怒斥其為「假新聞」。

報導引述美國官員的說法指出，這次政策鬆綁的關鍵，在於一項行政授權的轉移。先前，烏克蘭若要使用依賴美國情資與目標標定資料（targeting data）的西方長程武器攻擊俄國本土，最終批准權掌握在五角大廈的國防部長手中。川普上任後，此一審核機制變得極為嚴格，從未批准任何攻擊。

然而，就在本月稍早，這項關鍵的「批准權」，已被悄悄地從國防部長赫格塞斯手上，轉移給兼任北約盟軍最高統帥的駐歐美軍司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）將軍。此舉形同為烏克蘭的跨境打擊行動，打開了一扇技術性的方便之門，繞過了華府的政治審查。

川普對俄政策搖擺 檯面下默許行動升級

此一不公開的政策轉向，發生在川普對俄政策看似搖擺不定的背景之下。就在十月初，川普曾積極推動與俄國總統普亭的和談，甚至一度考慮提供烏克蘭射程更遠的美製戰斧（Tomahawk）飛彈作為籌碼。然而，在峰會計畫因俄方立場強硬而取消後，川普的態度又轉趨強硬。

美國官員預期，在獲得授權後，烏克蘭將會發動更多使用「暴風之影」飛彈的跨境攻擊。儘管川普公開否認，聲稱「美國與那些飛彈無關」，但白宮官員的聲明則耐人尋味地表示，川普總統「正努力阻止這場戰爭」，並曾斡旋一項「讓北約盟友能購買美國製造武器」的歷史性協議。

非扭轉戰局萬靈丹 但具重大政治意涵

分析指出，「暴風之影」飛彈的射程僅約290公里，遠遜於戰斧飛彈，因此單憑此武器並非扭轉戰局的「萬靈丹」。然而，美方此舉的政治意涵卻極為重大，代表華府願意賦予基輔更大的作戰自主權，以增加對克里姆林宮的壓力。此舉也呼應了歐洲領袖週二發表的聯合聲明，誓言將「加強對俄羅斯經濟及其國防工業的壓力」，直到普亭「準備好實現和平」。

